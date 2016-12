Ganso minimiza reserva no Sevilla e espera ter mais oportunidades em 2017

Google Plus

Ganso em ação frente ao Barcelona (Foto: Getty Images)

Ganso chegou ao Sevilla no meio do ano após um início de temporada brilhante vestindo a camisa do São Paulo. O jogador, que foi pedido por Sampaoli, sempre foi famoso por seu estilo de jogo mais técnico, pautado pela condução de bola e excelente qualidade nos passes de média e longa distância.

No entanto, ainda em adaptação ao estilo europeu de se jogar futebol, Ganso culpa a boa fase do time para a sua constante ausência na equipe principal que ocupa a terceira posição na La Liga, além de ter se classificado para disputar as oitavas de final da Uefa Champions League quando enfrentará o Leicester.

Em entrevista ao periódico espanhol Diário de Sevilla, Ganso afirmou: "É difícil encontrar espaço em esquipe que está ganhando. Mas é normal porque todos os jogadores que estão aqui têm muitíssima qualidade. Estou tranquilo pois sei que vou ter minha oportunidade. Mas, se a equipe está ganhando, jogam sempre os mesmos. A equipe está bem e isso não se pode mudar", declarou.

Apesar de ter poucos minutos em campo para demonstrar seu futebol, Ganso é alvo de constantes elogios de Jorge Sampaoli e muito por isso crê em um 2017 melhor para a sua carreira internacional. O jogador esteve presente em apenas nove partidas, tendo atuado os 90 minutos em apenas uma delas.

"Acredito que em 2017 poderei jogar mais. Estou tratando de me adaptar. Fisicamente, estou melhor e trabalhando duro. Sampaoli exige que quando perdemos a bola, temos que recuperá-la imediatamente, correr atrás. Também acho que quando se joga com mais continuidade, o ritmo que alcança é diferente. Joga mais rápido, pensa mais rápido... Quando se está fora, só treinando, é mais difícil. Mas, estou me esforçando muito", concluiu.