Goleiro do Bétis, Adán deixa futuro em aberto: "Não sei se vou para o Atlético"

Antonio Adán, goleiro do Betis e ex-jogador do Real Madrid, respondeu nessa quinta-feira (15) sobre o suposto interesse do Atlético de Madrid em contar com seus serviços, após a grave lesão de Oblak, no último jogo contra o Villarreal.

O arqueiro despistou, mas falou que na janela de inverno tudo é possível, mas ressaltou que renovou seu contrato e está tranquilo com a situação: "Eu não sei se vou para o Atletico Madrid, ou se fico. Sempre que a janela abre, e há interesse, então tudo pode ser. Eu renovei meu contrato ano passado e estou tranquilo.'', comentou Adán.

O goleiro que ainda tem 1 ano de contrato, contou que ainda não foi procurado pelo clube para uma renovação, mas garante estar focado para a sequência do campeonato: "Ainda não me procuraram. Estou muito focado no jogo de sexta-feira, que podemos engatar duas vitórias seguidas.", disse o espanhol.

O treinador do Betis, Víctor Sánchez del Amo, falou sobre as declarações de Adán e o interesse colchonero em seu atleta: "Estas situações são recorrentes no futebol, é normal. Cada profissional tem uma carreira, as datas de contrato, algum espaço para melhorias, possíveis renovações.'', disse o técnico.

Víctor ainda salientou que vê os atletas focados, e que não há nenhuma preocupação com a equipe: "Os jogadores estão trabalhando muito bem, nós vê-los todos muito envolvidos, então não estamos preocupados. Vemos todos focados na equipe, que é o que está à frente de todos", garantiu o treinador.

O Betis enfrentará o Alavés nessa sexta-feira (16), no estádio Mendizorroza, pela 16° rodada do Campeonato Espanhol.