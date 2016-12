Após marcar contra América-MEX, Cristiano Ronaldo atinge 500 gols por clubes

Foto: Matt Roberts/Getty Images

Cristiano Ronaldo chegou a marca de 500 gols por clubes nesta quinta-feira (15). O português marcou o segundo gol da vitória do Real Madrid no jogo contra o América do México pela semifinal do Mundial de Clubes. Para o feito foram necessários 689 jogos divididos em três clubes diferentes: Sporting, Manchester United e Real Madrid.

Eleito pela France Football o Bola de Ouro de 2016, o gajo tem um aproveitamento de mais de 70%. De 2001 a 2003, no Sporting Clube de Portugal - onde tudo começou - Ronaldo marcou 5 gols em 31 jogos. Ele passou por todas as categorias do clube, desde o sub-16 até o elenco principal.

Na Inglaterra, em sua passagem pelo Manchester United de 2003 a 2009, onde conquistou a Champions League, três vezes seguidas o Campeonato Inglês e foi eleito pela primeira vez o Melhor Jogador do Mundo pela Fifa, Cristiano chegou aos 118 gols em 292 partidas, um número considerado ótimo mas nada comparado a média alcançada pelo camisa 7 no Real Madrid.

Jogando de blanco, Ronaldo tem (até a semifinal do Mundial de Clubes de 2016) 377 gols em 366 partidas, uma média de 1 gol por jogo. Conquistou duas Champions League, um Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei e um Mundial de Clubes - além das Supercopas da Espanha e da Uefa, de 2012 e 2014 respectivamente.

O gol marcado no América também rendeu mais um recorde ao português, ele se tornou o primeiro jogador europeu a marcar por dois times diferentes no Mundial de Clubes da Fifa.

A vitória do Real Madrid colocou o time na final do torneio, no próximo domingo (18), contra o time japones Kashima Antlers. O jogo será no estádio Yokohama International, 8h30 pelo horário brasileiro de verão. A disputa do terceiro lugar acontece às 5h, no mesmo estádio, entre América do México e Atlético Nacional, da Colômbia.