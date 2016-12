Destaque em 2016, Suárez renova contrato com Barcelona até 2021

Foto: Divulgação/Barcelona

O Barcelona anunciou, na tarde desta quinta-feira (15), por meio de comunicado no site oficial do clube, a renovação contratual do atacante Luis Suárez. Agora, Luisito terá vínculo com a agreamiação blaugrana até junho de 2021.

Suárez comentou a sua renovação e a importância dela para uma possível renovação de Lionel Messi. "Esta não é uma mensagem para Leo, nem nada do tipo. Ele já é grande para saber o que o convém. Se o clube está renovando com os jogadores, é um sinal de que tem o compromisso de continuar conseguindo coisas importantes. Isso siginifica que estão contentes com nosso rendimento. A felicidade seria completa com a renovação de Leo", declarou o goleador.

Suárez possui 116 partidas pelo clube espanhol, tendo feito 97 gols e conquistado 8 títulos. Junto de Messi e Neymar, o camisa 9 forma o Trio MSN, responsável por grande parte dos gols da equipe culé na temporada. Prova disso se dá pelas estatísticas que evidenciam a importância do tridente ofensivo, uma vez que, juntos, já marcaram mais de 100 gols em 2016.

Suárez chegou ao Barcelona na temporada 2014/15 após grande passagem pelo Liverpool. No início, teve alguns problemas para se adaptar; no entanto, já acostumado com o futebol espanhol e entrosado com seus companheiros de clube, passou a ser peça fundamental da equipe, conquistando todos os títulos possíveis.

A renovação de Suárez é o segundo passo do Barcelona para a manutenção de seu trio ofensivo. Recentemente, Neymar confirmou sua renovação em outubro mediante a diversos rumores sobre a sua saída. Entretanto, o futuro de Lionel Messi ainda aparenta ser incerto, e a sua renovação ainda não foi acertada.

Suárez volta a campo junto com trio MSN neste domingo (18), quando recebem o Espanyol, em casa, no clássico da Catalunha, pela La Liga. A partida é de suma importância para o time blaugrana, que quer diminuir a distância para o líder Real Madrid.