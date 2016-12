Neymar ressalta duelo "BBC x MSN" e afirma que tiraria Marcelo do Real Madrid

(Foto: Evaristo Sá/Getty Images)

Deixando um pouco de lado as pautas das últimas semanas, envolvendo seus problemas fiscais com a justiça espanhola, o brasileiro Neymar falou nesta quinta-feira (15) ao canal norte-americano CNN sobre a intensa comparação envolvendo os famosos trios de Barcelona e Real Madrid: O "BBC" de Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo, e o "MSN" de Messi, Suárez e Neymar. Os atletas atuam juntos desde a temporada 2014/15, e o trio catalão obtém uma vantagem considerável em relação ao rival, são 294 gols contra 225 dos madridistas.

"São três grandes jogadores que estão fazendo história no futebol, são respeitados. Cristiano Ronaldo tem três Bolas de Ouro (agora quatro), Bale faz grande temporada, Benzema é grande centroavante, um craque. É uma disputa boa, briga saudável que temos, um clássico", comentou o atacante.

Quando quesionado sobre qual jogador gostaria de ter ao seu lado no Barça, Neymar surpreendeu ao não falar o nome de nenhum dos três integrantes citados anteriormente, mas sim, um colega de Seleção Brasileira: "Eu escolheria o Marcelo. Porque é meu amigo", brincou.

Na Catalunha há três anos, Neymar sempre revelou em suas primeiras entrevistas que chegava à Barcelona para ajudar Lionel Messi a permencer como um dos melhores jogadores do mundo. Desta vez, o brasileiro comentou a importância do argentino para a sua rápida adaptação no equipe.

"Lembro logo que quando cheguei, não estava em um momento legal da minha carreira, ele foi o cara que me ajudou. Me viu triste, cabisbaixo, porque as coisas não estavam dando certo para mim. Ele me falou para que era para eu ficar à vontade, ser feliz e jogar do jeito que eu sei. Um cara que admiro bastante chegar e falar isso foi uma das coisas que me ajudou muito naquele momento", ressaltou.

Após cumprir suspensão na rodada passada, quando o Barcelona goleou o Osasuna fora de casa, Neymar volta à equipe de Luis Enrique neste domingo (18), quando os catalães recebem no Camp Nou o Espanyol, no primeiro clássico local desta temporada.