Brigando pela artilharia da La Liga, Willian José comenta boa fase na Sociedad

Foto: Oscar Alonso/VAVEL.com

Tido como promessa na base do São Paulo, um conturbando início no futebol brasileiro e a ida para a Espanha. Este é um resumo da rápida carreira de Willian José, hoje na Real Sociedad. O atacante é o terceiro na artilharia do campeonato atrás apenas de Luis Suárez, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Como de praxe no Brasil, a vida da maioria dos jogadores de futebol nunca é fácil. Em sua maioria, as jovens promessas recebem desde cedo o peso de representar e trazer dinheiro para a família. Com Willian não foi diferente como contou o próprio jogador: "Eu não tive uma infância fácil. Somos cinco irmão na minha casa e só o meu pai trabalhava, assim não tivemos uma vida fácil e sim um pouco sofrida. Por isso, dou graças a Deus por tudo que estou conseguindo realizar agora.", afirmou o jogador.

Atualmente na Real Sociedad, Willian rodou por diversos clubes antes de encontrar o seu futebol na equipe basca por onde já marcou 9 gols, ficando na cola dos líderes Cristiano Ronaldo, Messi e Suárez. Com relação a isso, afirmou: "É fantástico pra mim estar tão em cima e quem sabe poder chegar. Quando cheguei aqui, pouca gente confiava em mim por eu ter vindo do Zaragoza e do Las Palmas, duvidavam do meu nível...".

"Mas, estou demonstrando que eu tenho capacidade. Está sendo o melhor ano da minha vida e espero que continue assim. Gostaria de marcar de 15 a 20 gols, eu posso, já que faltam muitas partidas e minha vontade é jogar todas que eu puder para a ajudar a equipe", concluiu.

A Real Sociedad é a quinta colocada na La Liga e Willian José comentou sobre a sua equipe: "Estamos fazendo uma temporada maravilhosa, lutando pela Champions e pela Europa League. Estamos jogando muito bem, todo mundo diz isso e se continuarmos assim poderemos ficar aí até o final. Estamos muito bem, porém não acabou. Se não seguirmos ganhando as partidas, iremos para baixo. Sendo assim, devemos buscar mais e mais as vitórias", finalizou.