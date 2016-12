James Rodríguez lamenta não jogar final contra Atlético Nacional e diz estar feliz no Real Madrid

Foto: Toshifumi Kitamura/Getty Images

James Rodríguez lamentou a eliminação do Atlético Nacional. O time colombiano perdeu o jogo por 3 a 0 para os japoneses do Kashima Antlers, no Mundial de Clubes. Para ele, o time teve "um jogo ruim que acontece uma vez a cada 5 meses". Com a derrota, o time de Medellín não enfrenta o Real Madrid, do camisa 10 da seleção nacional, na final da competição.

"Me surpreendi com o resultado. Foram desatentos e acabaram eliminados. Adoraria jogar uma final contra o Nacional, mas o futebol é assim. O futebol é injusto as vezes", disse aos jornalistas presentes na saída do gramado após a vitória do Madrid na outra seminfinal do torneio por 2 a 0 sobre o América do México.

James, que tem sido bando em boa parte da temporada, ressaltou a importância de seguir dando assistências toda vez que recebe do técnico Zinedine Zidade a oportunidade de jogar: "Penso que é importante seguir dando assistências, somando pontos e melhorando meus números", explicou o madridista que é o líder de assistências do time na temporada, a frente de Toni Kroos. Foi do camisa 10 o passe para o gol de Cristiano Ronaldo na semifinal contra os mexicanos.

Feliz e entusiasmado em disputar títulos, Rodríguez comentou sobre as cobranças e desafios quando se joga em um clube como o Real Madrid, respondendo à pergunta do jornalista sobre a importância de vencer o Mundial para o Real Madrid: "Quando você quer jogar em clubes como o Real Madrid tem que saber que é um time que pretende ganhar muitos títulos, que está acostumado a ganhar. Estou feliz aqui. Quem sabe posso jogar e ajudar a ganhar mais um título. Seriam 15 com esse", ressaltou.

No domingo (18), 8h30 da manhã – pelo horário brasileiro de verão -, o Real Madrid enfrenta o Kashima na final do Mundial de Clubes da Fifa.