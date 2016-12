Deyverson marca e Alavés derrota Real Bétis na abertura da rodada

Nessa sexta-seis (16), o Alavés recebeu, no Mendizorrotza, o Real Bétis na abertura da 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/2017. Num jogo que, mesmo sem muitas ocasiões de gol, contou com muita vontade de ambas as equipes, acabou prevalecendo o fator casa com o Alavés vencendo por 1 a 0, com gol do brasileiro Deyverson.

Com a vitória, o time Albiazul chegou aos 21 pontos e está no 12º lugar no campeonato. Um pouco abaixo com 18 pontos ganhos está o Verdiblanco, que ocupa o 14º posto na competição. Na próxima rodada, depois da parada de fim de ano, o Alavés viaja até o País Basco para pegar o Athletic Bilbao no domingo (8), às 9h (horário de Brasília), enquanto o Bétis recebe o Leganés no mesmo dia, só que às 13h15 (horário de Brasília), no Benito Villamarín.

O Alavés teve a primeira oportunidade da partida com Deyverson, que desviou o cruzamento de Toquero, porém a bola subiu muito e morreu nas mãos de Adán. O jogo em dali em diante passou a ser muito centralizado e sem muitas oportunidades para ambos os conjuntos, que se limitaram a levar perigo em bolas paradas.

No fim, a melhor ocasião da primeira etapa veio aos 44 minutos, também por parte dos locais, quando em cruzamento de Ibai para Deyverson, que tentou arrematar de modo incrível, mandando a bola para fora ao lado da meta e o placar assim se manteve 0 a 0 no intervalo.

Na volta dos vestiários, logo aos 3', Rúben Castro teve ótima oportunidade cara a cara com Pacheco, porém desperdiçou, não conseguindo fintar o arqueiro que ficou com a pelota. Depois dessa chance o Bétis manteve a forte intensidade, mas quem marcou foi o Alavés com Deyverson, que aproveitou bom passe de Toquero para bater na saída de Adán e abrir a contagem no jogo.

Os albiazules aproveitaram a boa fase após o tento e quase marcaram com Camarasa, que arrematou da entrada da área, assustando Adán aos 20'. A resposta dos Balompié veio aos 26' com Rúben Castro cobrando falta, que fez com que Pacheco tivesse que trabalhar para evitar o empate.

Nos 25 minutos finais o Bétis até pressionou bastante em jogadas aéreas porém pouco incomodou efetivamente Pacheco que não teve muito que trabalhar para segurar o resultado para os Babazorros que confirmaram o triunfo por 1 a 0.