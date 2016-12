Pato brilha, Villarreal vence Gijón e se mantém entre os primeiros

De patinho feio para cisne, essa foi a expressão usada pelos periódicos espanhóis para definir a atuação de Alexandre Pato neste sábado. O brasileiro contribuiu diretamente para a vitória do Villarreal por 3 a 1 frente ao Sporting Gijón em partida disputada no estádio El Molinón e válida pela 16ª rodada da La Liga.

Com a vitória o submarino amarelo torna-se um real postulante à disputa da vaga na Uefa Champions League uma vez que tem sido regular. Outro fator positivo desta atuação do Villarreal se dá pela ausência de derrotas que são convertidas, geralmente, em empates o que auxilia na manutenção de sua posição. O Villa é seguido de perto pela Real Sociedad que entra em campo neste sábado quando recebe o Valencia.

Já o Gijón se vê em uma situação completamente diferente dos seus oponentes deste sábado. Embalados em uma sequência negativa, a equipe se vê presa dentro da zona do rebaixamento, pelo menos nesta rodada, já que - com o mesmo número de pontos do Valencia - é derrotada no saldo de gols, critério para desempate.

A partida em si foi muito movimentada, principalmente, por parte dos visitantes que logo no início impuseram o seu ritmo de jogo. Logo aos 11 minutos, Soriano deu bom passe para Jonathan dos Santos, furando o sistema defensivo do Gijón. dos Santos - dentro da área - dominou e chutou forte para abrir o placar.

4 minutos depois, Pato deu o seu primeiro sinal de que estava afim de jogo. O atacante brasileiro dominou a bola nas proximidades do meio campo, fintou o primeiro marcador e disparou em direção ao gol. Ao adentrar na área fintou mais um zagueiro e finalizou forte em direção ao gol, parando apenas na ótima defesa de Cuéllar.

Aos 19', minutos depois do primeiro gol e da jogadaça de Pato, o atacante voltou a levar perigo ao gol do Gijón, dessa vez, pelo lado esquerdo de ataque quando entrou em velocidade e finalizou cruzado. A bola caminhava em direção ao gol quando Sansone correu e tratou de empurrá-la, ampliando para os visitantes com apenas 20 minutos de jogo.

Pato tentou ainda mais duas vezes até que na segunda etapa, mais precisamento aos 73 minutos de partida, Sansone fez a jogada pela esquerda e cruzou para o atacante que só completou para as redes, liquidando a partida. Os donos da casa ainda diminuiram com Carmona, que encobriu Asenjo após confusão dentro da área do Villarreal, mas já não dava tempo pra mais nada.