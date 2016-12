Sevilla marca quatro no primeiro tempo e goleia Málaga com dois de Vietto

Pela 16° rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla recebeu o Málaga no Estádio Pizjuán e goleou por 4 a 1. A partida foi definida no primeiro tempo, onde a equipe sevillista marcou os quatro gols, com Vietto duas vezes, Ben Yedder e Vitolo, praticamente definindo a partida. O Málaga descontou com Sandro de falta após o intervalo.

Com a vitória o Sevilla assumiu provisoriamente a segunda posição da competição com 33 pontos, já o Málaga é o 11° com 21 pontos. As duas equipes apenas voltam a campo pelo torneio em 2017, no dia 7 de janeiro. O Sevilla sariá para enfrentar a Real Sociedad e o Málaga também fora de casa terá o Celta de Vigo.

O Sevilla começou a partida pressionando nos primeiros 20 minutos, mas quem teve a primeira grande oportunidade foi o Málaga. Fornals de fora da área chutou forte e assustou o goleiro Sergio Rico. Aos 25, a equipe sevillista abriu o placar. N'Zonzi tocou para Vietto, que só teve trabalho para tirar de Boyko e mandar para as redes. Não demorou muito e o Sevilla ampliou o placar, desta vez após grande jogada de Vitolo, que passou por três marcadores e finalizou para o gol, no rebote de Boyko, a bola sobrou para de novo Vietto marcar.

Aos 34, Nasri achou Mercado, que deixou para Ben Yedder fazer o terceiro. No minuto seguinte, Vietto tocou para Vitolo, sem goleiro apenas empurrar a bola para as redes. O Sevilla foi para o intervalo goleando por 4 a 0.

No inicio do segundo tempo o Sevilla quase vez o quinto com Ben Yedder, a defesa malagueña afastou o perigo. Buscando diminuir a goleada, o Málaga partiu para cima e ficou exposto aos contra-ataques, em um deles Vietto desperdiçou um gol incrível cara a cara o goleiro.

Com a grande vantagem no placar o Sevilla seu deu o luxo de perder um jogador. Rami recebeu o segundo cartão amarelo depois de falta em Juankar. Aos 19, o Málaga conseguiu descontar. Sandro Ramírez marcou em cobrança de falta. O segundo dos visitantes quase saiu com Ontiveros que Rico fez grande defesa.

Até o final do jogo o Málaga apertou o Sevilla, mas não obteve êxito. A partida terminou mesmo 4 a 1 para os sevillistas.