Com hat-trick de CR7, Real Madrid vence Kashima Antlers e conquista título do Mundial de Clubes

INCIDENCIAS: Final do Mundial de Clubes da Fifa 2016, jogo realizado no estádio de Yokohama, no Japão.

Não foi fácil e teve muita emoção. O atual campeão europeu Real Madrid venceu o Kashima Antlers na final do Mundial de Clubes da Fifa por 4 a 2, na manhã deste domingo (18), com direito a três gols de Cristiano Ronaldo - Benzema e Shibazaki (duas vezes para os japoneses) completaram o placar.

Benzema abriu o placar no início do primeiro tempo, mas Shibazaki empatou no fim da etapa. No segundo tempo, o volante marcou o segundo dele e do Kashima Antlers. Cristiano Ronaldo, de pênalti, empatou o jogo pouco depois, mas o Kashima continuou superior e teve chance de vencer no fim. Na prorrogação, o Real Madrid sobrou. Cristiano Ronaldo anotou mais dois gols, chegou a marca do hat-trick, e decidiu o jogo.

Real Madrid sai na frente, tem o controle do jogo mas leva o empate no fim

O Kashima Antlers começou marcando forte a saída de bola do Real Madrid e não deixava o campeão europeu trabalhar. Entretanto, a tática do time japonês ficou um pouco comprometida aos oito minutos, quando Modric aproveitou a sobra da entrada da área e finalizou forte. O goleiro Sogahata deu rebote e a bola sobrou nos pés de Benzema para abrir o placar em Yokohama.

O Kashima Antlers não se intimidou com o gol do Real Madrid e tentou responder imediatamente. Logo no minuto seguinte, Ogasawara arriscou de fora da área e mandou por cima do gol de Keylor Navas. Mas, depois disso, o time espanhol controlou completamente a posse de bola, chegando a ficar com 66% do controle.

Com mais posse de bola, o Real Madrid começou a criar jogadas. Aos 24 minutos, após jogada de Cristiano Ronaldo, a bola sobrou com o brasileiro Casemiro na entrada da área, mas a finalização dele foi desviada e saiu pelo canto. Pouco depois, aos 26, foi a vez de Benzema finalizar dentro da área, mas Sogahata salvou o Kashima. Dez minutos mais tarde, o goleiro japonês voltou a salvar em finalização de Modric.

O jogo foi se aproximando do fim do primeiro tempo e o Real Madrid parecia que ia para o intervalo na frente e com o controle do jogo. Mas, aos 43 minutos veio a primeira surpresa da noite. Após boa jogada da esquerda, a bola foi levantada na área e Varane não conseguiu afastar. A bola sobrou com Shibasaki que empatou a partida em Yokohama.

Kashima Antlers vira, mas Real Madrid busca o empate e o jogo vai para a prorrogação

O Real Madrid foi superior no primeiro tempo, mas foi para o intervalo com o empate. No segundo tempo, o time espanhol continuou tranquilo, mas aos sete minutos, após Sergio Ramos afastar mal, Shibasaki arriscou de fora da área e virou o jogo para o Kashima Antlers, anotando seu segundo gol na partida.

Após levar a virada, o Real Madrid começou a correr atrás do placar. Aos 14 minutos, após jogada individual de Lucas Vázquez, o atacante foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Cristiano Ronaldo empatou a partida.

O Real Madrid cresceu depois do empate. Aos 15 minutos, Cristiano Ronaldo arriscou de fora da área e levou perigo. No minuto seguinte, aos 16, foi a vez de Sérgio Ramos perder outra oportunidade dentro da área finalizando por cima.

Aos 28 minutos, o Real Madrid conseguiu marcar com Cristiano Ronaldo mais uma vez, mas o gol foi bem anulado porque o português estava impedido. O camisa 7 voltou a aparecer aos 36, quando Benzema o lançou, mas a finalização foi defendida pelo goleiro Sogahata.

Após essa pressão do Real Madrid, foi a vez do Kashima Antlers pressionar até o fim do jogo. Aos 42, o brasileiro Fabrício soltou a bomba de fora da área e obrigou Keylor Navas a salvar o time espanhol. Aos 43, Endo lançou Kanazaki que tocou na saída do goleiro merengue, mas ele salvou o Real. O time japonês voltou a levar perigo aos 48, no último lance, quando Endo recebeu cruzamento da esquerda e perdeu a chance na pequena área.

Cristiano Ronaldo decide, Real Madrid vence Kashima Antlers e conquista o título do Mundial de Clubes

O jogo caminhou para a prorrogação com o empate no placar e o Kashima Antlers melhor na partida. Entretanto, aos oito minutos da prorrogação, Cristiano Ronaldo recebeu ótima enfiada de bola de Benzema e desempatou o jogo.

Quando parecia que o jogo estava decidido, o Kashima Antlers voltou a assustar. Aos 11 minutos, após cobrança de falta da ponta esquerda de ataque, Suzuki cabeceou no travessão e quase empatou. Mas, aos 13 minutos, Kroos finalizou da entrada da área e pegou torto na bola, porém acabou virando uma assistência para Cristiano Ronaldo anotar seu terceiro gol no jogo.

No segundo tempo com o placar já resolvido, o Real Madrid apenas administrou a partida. O Kashima Antlers parecia abatido com o resultado do primeiro tempo e não conseguiu mais reagir. Assim, o Real Madrid conquistou o quinto título da história no Mundial de Clubes.

Premiações

Bola de Ouro: Cristiano Ronaldo, do Real Madrid

Bola de Prata: Modric, do Real Madrid

Bola de Bronze: Shibazaki, do Kashima Antlers