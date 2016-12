Eleito melhor do Mundial, Cristiano Ronaldo avalia 2016: "Ano dos sonhos"

Foto: Getty Images

Após marcar três gols na grande decisão que levou o Real Madrid ao seu terceiro título no ano, Cristiano Ronaldo, que totalizou quatro tentos no torneio, foi eleito o melhor jogador da competição, levando a famosa Bola de Ouro. Luka Modric ficou com a Bola de Prata, enquanto o japonês Gaku Shibasaki, que marcou os dois gols do Kashima Antlers na final, ficou com a Bola de Bronze.

Com os três gols, CR7 se igualou a Pelé, se tornando os únicos jogadores a marcar três gols numa final de Mundial de Clubes. O Rei do Futebol conseguiu o feito em 1962, quando marcou três na vitória do Santos sobre o Benfica por 5 a 2.

Essa é mais uma conquista na vasta galeria do português em 2016. Além do Mundial, Cristiano também conquistou a Uefa Champions League e Supercopa da Uefa com o Real Madrid, além do, segundo ele, mais importante: a Eurocopa com Portugal. Diante disso, o camisa 7 merengue falou sobre seus feitos no ano, afirmando que foi um "ano dos sonhos", além de afirmar que sempre dá o máximo de si e agradecer os companheiros pelas conquistas.

" Impressionante. Como já disse algumas vezes. Foi um ano dos sonhos. Eu não esperava que fosse terminar assim. Ganhar a final e fazer três gols e ajudar o Real Madrid. Estou muito contente".

"Sempre se espera muito do Cristiano. Eu dou sempre o meu melhor. Quando não dou é porque não deu. Estou muito contente. Foi uma semana de alegria depois de ganhar a Bola de Ouro. E agora, ao ganhar o Mundial de Clubes, finalizei um ano perfeito. Eu e os meus companheiros, que agradecê-los mais uma vez. Não poderia ganhar os troféus individuais que eu ganhei sem eles. Muito obrigado."

Para finalizar, Cristiano afirmou que a partida foi mais sofrida que o esperado, exaltando o ótimo jogo dos japoneses: "Foi uma partida muito sofrida. Não esperávamos que eles fossem jogar assim tão bem. Mas jogamos bem também. Foi um pouco sofrido, mas as finais são assim. Era um troféu que nós queríamos muito para fecharmos o ano da melhor maneira. Estou muito contente", finalizou.

Agora, Cristiano e o Real Madrid dão uma pausa para curtir o momento até exatamente o dia 7 de janeiro, um sábado, quando a equipe retorna aos gramados pelo Campeonato Espanhol, quando a equipe merengue recebe o Granada.