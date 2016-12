Casemiro destaca determinação do Real Madrid após título: "Precisamos acreditar até o final"

(Foto: Angel Martínez/ Getty Images)

Foi mais complicado do que todos imaginavam, mas o Real Madrid conquistou mais uma taça neste ano de 2016. Na manhã deste domingo (18) os espanhóis venceram no Estádio de Yokohama o Kashima Antlers (JAP). Após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes na prorrogação (já havia marcado o gol de empate de pênalti) e garantiu o quinto título do Mundial de Clubes para os madridistas, tornando os Merengues os maiores vencedores da competição.

Enaltecido pela imprensa espanhola ao término da partida, o brasileiro Casemiro mais uma vez dominou o meio-campo do confronto em Tóquio. O volante ainda garantiu que espera ainda mais conquistas nesta temporada, e ressaltou a qualidade do rival japonês deste domingo.

"Primeiro, eu estou muito feliz pelo título. Sem dúvida, um ano incrível para o nosso time. Mas não podemos nos acomodar. Queremos ainda a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. É uma final, sabemos que seria difícil. Isso é o Real Madrid, precisamos acreditar até o final", declarou o atleta ainda no gramado do Estádio de Yokohama.

"Isso é uma final, temos que respeitar o nosso adversário. Eles têm qualidade e, por isso, estão na final. Eles derrotaram o Atlético Nacional de Medellín. Sabia que seria uma partida difícil e foi difícil. Parabéns a todos porque jogaram muito bem", ressaltou.

O Real Madrid é líder absoluto da Liga com seis pontos de vantagem para o rival e segundo colocado Barcelona, está vivo na Copa do Rei e no mês de fevereiro encara o Napoli pelas oitavas de finais da Uefa Champions League, onde é o atual campeão. Com a pausa para as festas de fim de ano, os comandados de Zinedine Zidane só voltam a campo no dia 7 de janeiro, quando recebem no Santiago Bernabéu o penúltimo colocado Granada.