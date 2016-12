Google Plus

TAS reduz sanção e Real Madrid está livre para contratar na próxima temporada

O Real Madrid recebeu uma ótima notícia nesta terça-feira (20). O clube merengue poderá se reforçar já na próxima janela de verão, pois o Tribunal Arbitral Esportivo (TAS) reduziu a pena de dois anos, ou seja, a equipe blanca poderá inscrever seus novos atletas já na "primeira" janela da próxima temporada. Vale relembrar que o clube pode contratar, mas não pode inscrever nenhum atleta para atuar na janela de inverno. O clube soltou um comunicado sobre o caso.

"O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) comunicou hoje ao Real Madrid C. F. o acordo segundo o qual deferiu parcialmente o recurso apresentado pelo clube contra a resolução da Fifa que impôs uma sanção de proibição de inscrição de jogadores durante dois períodos de transferências, reduzindo-o para apenas um, o correspondente à janela de Janeiro de 2017. O dito acordo deixa evidente a injustiça da sanção imposta pela Fifa, apesar de o clube lamentar que o TAS não tenha tido a coragem suficiente para a revogar na íntegra".

A razão por essa punição, que foi imposta no dia 14 de janeiro deste ano, foi pela irregularidade na contratação de jogadores estrangeiros menores de idade. Um exemplo disso para o clube meregue foi a contratação do meia Martin Odegaard, que chegou ao clube com apenas 16 anos. O clube merengue apelou sobre a decisão e conseguiu dminuir a sanção inicialmente imposta pela Fifa.

O TAS também diminuiu a multa aplicada para os blancos de 360 mil francos suíços para 240 mil. Além disso, o Real Madrid solicitou uma medida cautelar ao TAS para que seus jogadores menores de idade pudessem seguir atuando, e a entidade acabou aceitando o pedido, o que liberou com que os garotos contratados pudessem jogar, seja pelo Real Madrid Castilla ou na equipe principal.

Vale lembrar que o rival do Real, o Atlético de Madrid, também foi punido da mesma forma. Porém, o clube colchonero não pediu um efeito suspensivo sobre o caso, mas sim entrou em um acordo com a maior entidade do futebol para que o TAS resolva seu recurso antes de 1º de junho de 2017.