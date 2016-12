Pato marca e Villarreal avança na Copa do Rei ao empatar com Toledo

Nessa terça (20), o Villareal recebeu o Toledo pela partida de volta na fase de 16 avos da Copa do Rei no estádio El Madrigal. E após vencer por 3 a 0 no primeiro jogo, o submarino amarelo apenas administrou a vantagem e empatou em 1 a 1 em casa com tentos de Villa para os visitantes e Alexandre Pato para o time da casa.

Com isso, o time amarelo avança a fase de oitavas de final da competição, enquanto o Toledo fica pelo caminho. Agora o time do brasileiro Pato espera o sorteio para saber seu adversário na próxima fase.

O Villareal teve a primeira oportunidade aos seis minutos com Pato, que acabou tendo seu arremate espalmado para escanteio por parte de Manolo. Os donos da casa seguiram comandando as ações e tiveram duas oportunidades desperdiçadas com Soriano e Santos Borré aos 15' e 17', respectivamente.

Com 25 minutos mais uma vez Manolo fez uma defesa incrível para evitar o gol do submarino amarelo. Na segunda meta da etapa o Toledo teve duas boas chances porém as desperdiçou e as equipes acabaram indo para os vestiários com o placar zerado.

O Toledo assustou os locais com três minutos de etapa final, com Lolo Plá que aproveitou o erro da defesa para forçar Barbosa a boa defesa mandando a pelota pra escanteio, a resposta dos amarelos veio aos nove minutos com Alexandre Pato acertando a trave.

A inauguração do placar ocorreu aos 12 minutos por parte dos visitantes com Samu Villa que recebeu dentro da área e bateu na saída de Barbosa para colocar os azarões em vantagem, porém a alegria durou pouco com o Villareal empatando aos 15 minutos com Alexandre Pato que em contra-ataque rápido completou pro gol para empatar o cotejo.

Nos 30 minutos finais o time da casa ainda perdeu algumas chances com Pato e forçou boas defesas de Manolo e o placar não se alterou mais e se manteve mesmo em 1 a 1 definindo a eliminatória em favor do submarino amarelo.