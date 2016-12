Sem dificuldades, Atlético de Madrid vence Guijuelo, novamente, e está nas oitavas da Copa do Rei

Google Plus

O Atlético de Madrid não teve dificuldades para se classificar para as oitavas de final da Copa do Rei, depois de ter goleado o Guijuelo na ida por 6 a 0, na volta o clube colchonero venceu de novo com facilidade por 4 a 1.

Gaitán, Correa, Juanfran e Torres anotaram os quatro gols do Atleti logo no primeiro tempo para definir a classificação, e no segundo tempo Antonio Pina descontou para os visitantes.

Os jogos de ida das oitavas de final acontecem nos dias 3 e 4 de Janeiro e vão ser definidas por sorteio sem restrição de confrontos. Ou seja, já poderemos ter grandes jogos nessa próxima fase.

O Atlético começou o jogo bem forte, conseguindo criar as oportunidades sem se esforçar muito e não demorou para abrir o placar. Já aos 17', a bola sobrou livre pro Gaitán dentro da área chutar colocado no cantinho e fazer o primeiro.

Aos 22', Gaitán apareceu de novo sozinho na área e cabeceou na trave, no rebote, Correa girou e chutou para fazer o segundo. Sete minutos depois, Correa lançou Juanfran, que chutou no ângulo para ampliar o placar.

Já no finalzinho do primeiro tempo, após um bate-rebate dentro da área, a bola sobrou pro Torres que se jogou na bola para fazer o quarto.

Com o placar construído, o Atlético veio para o segundo tempo só para administrar o resultado. Mesmo com Simeone colocando Cerci, Carrasco e Gameiro, os colchoneros não conseguiram fazer mais gols.

Quem se aproveitou disso foi o Guijuelo. Aos 80', Antonio Pino recebeu ótimo cruzamento e fez um belo gol de cabeça. Mesmo com o revés no placar, foi um gol muito comemorado pelos jogadores e até pelos torcedores que viajaram para Madrid.

O Atlético ainda teve duas boas chances de ampliar com Gaitán e Gameiro, mas ficou nisso. 4 a 1 (10 a 1 no agregado) e classificação tranquila para as oitavas de final.