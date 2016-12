Sergi Roberto polemiza ao falar sobre a sequência de títulos do Real: "Eles têm muita sorte"

Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Há poucos dias das comemorações das festas de final de ano, a temporada da La Liga já está paralisada e retorna apenas no próximo dia 8 de janeiro. Se não teremos mais partidas em 2016, o mesmo não pode ser dito sobre as polêmicas na Espanha. Nesta terça-feira (20), o lateral Sergi Roberto do Barcelona deu uma declaração no mínimo curiosa, ao ser questionado sobre o seu sentimento perante um ano extremamente vitorioso de seu rival, o Real Madrid.

"Acredito que eles tenham muita sorte . Afinal, acabam sempre marcando gols nos minutos finais, e está claro que contra eles a partida não termina até o apito final. Temos vários exemplos nesta temporada em que eles empatavam até o fim da partida, e acabavam marcando no último minuto após uma cobrança de falta ou de escanteio", declarou o jogador à rádio espanhola RAC1.

Sergi ainda falou sobre a renovação de Lionel Messi que ainda não foi concretizada, e novamente foi sincero ao expressar sua opinião sobre a decisão da última Bola de Ouro, vencida por Cristiano Ronaldo.

"Léo não encontrará um local melhor do que aqui, e é amigo de Luis Suárez que acaba de renovar. Ele ao lado de Iniesta também é algo lindo de se ver, fazer mágica com a bola nos pés. Messi é o melhor jogador da história e Iniesta é prata da casa, está a anos conosco. Sente-se sua falta quando está ausente. Mas Léo é simplesmente incomparável. Além da Bola de Ouro todos sabem que ele é o melhor e está anos-luz à frente dos demais", ressaltou.

O Barcelona encerrou 2016 goleando o rival Espanyol no primeiro clássico catalão da temporada. O triunfo deixou a equipe a apenas três pontos do líder Real, que ficou com uma partida a menos por conta da disputa do Mundial de Clubes: "Para nós é muito positivo para o lado psicológico terminar a apenas três pontos da primeira posição", concluiu Sergi Roberto. O clube catalão retorna aos gramados no próximo dia 8 quando vai à El Madrigal encarar o Villarreal, atual quarto colocado da Liga.