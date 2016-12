La Liga denuncia cânticos ofensivos da torcida do Barcelona contra Espanyol

Google Plus

Foto: NurPhoto/Getty Images

Em nota divulgada nessa quarta-feira (21), a La Liga denunciou o Barcelona por cânticos ofensivos de sua torcida no clássico do último domingo, onde a equipe da casa venceu por 4 a 1.

Entre as ofensas, estavam algumas como por exemplo "ódio ao Espanyol", "te tiramos da nossa cidade", "rezamos pelo seu desaparecimento". Diante disso, o Barcelona mesmo condenou a atitude de sua torcida na partida pelas suas redes sociais.

Por enquanto não há nenhuma previsão de qual punição o clube poderá sofrer pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e da comissão antiviolência na Espanha.

Confira alguns trechos da nota oficial da La Liga sobre o ocorrido:

1. 2 minutos de jogo, e durante o curso do jogo, localizado a cerca de 450 fãs locais nos stands destinados a "Espai de Animació" e pertencentes aos apoiantes grupos FCB e Almogavers localizados na arquibancada atrás do gol de objetivo do Norte, setores 45, 46 e 47, entoou em um coral e coordenada por cerca de 15 segundos, a música "PERIQUITO BASTARDO''.

2. 2 minutos de jogo, e durante o curso do jogo, cerca de 450 fãs locais localizados nos stands destinados a "Espai de Animació" e pertencentes aos apoiantes grupos FCB e Almogavers localizados na arquibancada atrás do gol do Norte Goal , setores 45, 46 e 47, entoou em um coral e coordenada por cerca de 25 segundos, a música "Eu odeio Espanyol".

5. 38 minutos de jogo, e durante o curso do jogo, localizado a cerca de 450 fãs locais nos stands destinados a "Espai de Animació" e pertencentes aos apoiantes grupos FCB e Almogavers localizados na arquibancada atrás do gol de objetivo do Norte, setores 45, 46 e 47, entoou em um coral e coordenada por cerca de 15 segundos, a música "Perico lembrar que você é uma m****".