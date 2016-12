Ídolo da torcida e prestes a completar 300 jogos, Aduriz renova vínculo com Bilbao até 2018

Foto: Divulgação/Athletic Bilbao

A torcida do Athletic Bilbao acordou com uma notícia ótima nesta quarta-feira (21). A ponto de completar 36 anos, o experiente atacante Aritz Aduriz renovou seu contrato com o clube do país basco até 30 de junho de 2018, ou seja, ficará, no mínimo, mais um ano e meio na equipe. Além disso, a cláusula de rescisão será de 40 milhões de euros, um preço bem amargo, ou doce, para um jogador da sua idade. Além disso, ele está a três jogos de chegar a 300 partidas com o uniforme de Los Leones.

O atacante de 35 anos falou sobre a renovação com o clube: "Me sinto muito contente de seguir outro ano a mais com meu sonho, que é seguir jogando no Athletic. Agradeço muito ao presidente, toda a diretoria, ao treinador, aos meus companheiros e todos que apoiam o Athletic", disse Aduriz.

Ídolo da torcida, Aduriz está na sua terceira passagem no clube. Sua primeira passagem foi em 2000 pelo time B, o Bilbao Athletic, onde ficou até 2002, até ser chamado neste ano para a equipe principal, onde jogou apenas três partidas, sendo emprestado neste meio tempo, mas deixando o clube em 2004. Após passar dois anos fora, ele retornou ao clube em 2006, onde teve bem mais chances, marcando 22 gols em 82 jogos.

Porém, após dois anos, ele deixou o clube mais uma vez, indo atuar em Mallorca e Valencia. Só que em 2012 ele retornou ao clube, dessa vez para ser o grande astro. Mesmo começando um pouco devagar, Aduriz vem sendo espetacular desde a temporada 2014/15, onde marcou 26 gols em 41 jogos. Na temporada passada, o melhor ano da carreira aos 35 anos, com incríveis 42 gols em 50 partidas pelo clube basco.

Nesta temporada, Aduriz mostra que realmente está no auge da sua carreira. Os números deles nesta temporada pelo time basco são sensacionais, com 12 gols em 18 partidas, números ótimos, ainda mais para ele que sofreu um pouco contusões nessa primeira metade da temporada. Renovação mais que merecida.

Aduriz e o Athletic farão seu último jogo do ano nesta quinta-feira (22), quando recebem o Racing Santander pela partida de volta da fase de 16 avos da Copa do Rei. Na ida, o Bilbao vencue por 2 a 1 e pode perder por até 1 a 0 que se classifica.