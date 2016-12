Valencia bate Leganés com dois gols do brasileiro Rodrigo e avança na Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida de volta da fase 16 avos de final da Copa do Rei, disputado no Estádio de Mestalla, na Espanha.

O Valencia entrou no estádio Mestalla nessa quarta-feira (21), com uma boa vantagem contra o Leganés, para conseguir sua vaga na fase de oitavas da Copa do Rei da Espanha. Após vencer a primeira partida fora por 3 a 1, a equipe da casa novamente conseguiu uma vitória, com dois do brasileiro Rodrigo, bateu o adversário por dois a um e se garantiu nas oitavas da competição.

Agora o Valencia irá esperar até sexta-feira (23), o sorteio da Copa do Rei, para saber quem será seu adversário na fase de oitavas de final do torneio espanhol.

O jogo

Apesar do adversário estar precisando fazer três gols para avançar, foi o Valência que tomou conta do jogo desde o começo. O brasileiro Rodrigo desde o início mostrou estar afim de jogo, e chegou a ter três chances claras de gol antes dos 20 minutos.

De tanto pressionar, o gol saiu. Aos 35 minutos, Medrán deu ótimo passe para Rodrigo, que ajeitou o corpo e bateu com força para abrir o placar no estádio Mestalla. E a primeira etapa se encerrou 1 a 0 merecidamente para a equipe da casa.

Na segunda etapa, o Leganés voltou com tudo para a partida e conseguiu o empate logo de cara. aos 3 minutos, após rebote de Domenech, Darwin Machis aproveitou a sobra e estufou as redes para deixar tudo igual no placar.

O jogo ficou mais morno após o empate, enquanto que os visitantes não conseguiam esboçar uma virada, o Valencia abusava de ligações diretas e deixava sua torcida impaciente. A torcida da casa voltou a explodir aos 44 minutos de jogo, após roubada de bola, Carlos Soler passou pela defesa toda do Leganés e chutou, o goleiro Herrerín deu rebote e Rodrigo não vacilou e colocou para dentro, dando números finais na partida.