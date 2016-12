Vitolo admite interesse do Atlético de Madrid, mas garante foco no Sevilla

Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

A torcida do Sevilla pode ficar tranquila sobre a situação de Vitolo. O atacante, em entrevista coletiva nessa quinta-feira (22), comentou sobre o interesse do Atlético de Madrid em contar com seu futebol a pedido do técnico Simeone, e garantiu estar focado e muito feliz na equipe Andaluz.

''O Atlético perguntou por mim, mas estou muito feliz no Sevilha e não tenho de pensar em outro clube. Ninguém sabe o que pode suceder no futuro, mas foco-me no Sevilha. Quis renovar e ficar aqui'', comentou o atleta de 27 anos.

Vitolo ainda comentou sobre a situação do Sevilla no Campeonato Espanhol, que está no terceiro lugar, um ponto atrás do Barcelona e quatro do Real Madrid. O atacante se mostrou pé no chão ao falar das equipes e elogiou seus jogadores, mas garantiu que sonha mais alto na competição. ''Real e Barcelona têm pressupostos mais altos que o nosso e jogadores de calibre mundial, mas neste momento estamos a tentar incomodá-los um pouco'', disse o atacante.

O atleta ainda falou sobre seleção e as conquistas do Sevilla nos últimos anos, confessando que, apesar de saber da grandeza do clube, nunca imaginou que poderia vencer a Europa League três vezes seguida.

"Eu não esperava nada parecido, com que eu sabia que estava vindo para um grande clube, ele tinha conseguido muitas coisas, mas vencer três Europa League é algo que nem me passava pela minha cabeça. Depois, há a questão da seleção, que esse é o sonho de qualquer jogador", comentou Vitolo.