Sorteio das oitavas da Copa do Rei colocam 'pedreiras' nos caminhos de Barça e Real Madrid

Foto: Getty Images

Foi realizado na manhã desta sexta-feira (23) o sorteio dos confrontos da fase de oitavas de finais da Copa do Rei 2016/17. Pode-se dizer que o sorteio foi "justo" para as equipes mais fracas, tendo em vista que a maioria dos times fortes e mais tradicionais terão confrontos bem complicados.

O atual campeão Barcelona terá um adversário que vem dando muito trabalho nas últimas temporadas. Os comandados de Luis Enrique terão pela frente o Athletic Bilbao, equipe que já disputou final do próprio torneio com a equipe catalã na temporada 2014/15 e que venceu o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha no ano passado.

Mas o duelo mais esperado dessa fase é o embate entre Zinedine Zidane e Jorge Sampaoli. Real Madrid e Sevilla ainda não duelaram nesta temporada, mas se encontrarão três vezes nos 15 primeiros dias de 2017, prometendo dois jogos incríveis e emocionantes nesta fase.

Outro confronto bastante esperado é entre os brasileiros Willian José e Alexandre Pato. Real Sociedad e Villarreal, que fazem um grande Campeonato Espanhol, sendo, respectivamente, quinto e quarto colocados, devem fazer um duelo muito equilibrado e com os dois centroavantes brasileiros sendo os grandes destaques.

Dos grandes, pode-se dizer que o Atlético de Madrid se deu "bem", já que não vai encarar nenhuma equipe grande. Porém, o Las Palmas é uma equipe organizada, com bons nomes e que com certeza dará trabalho para os comandados de Diego Simeone.

As duas equipes não oriundas primeira divisão que continuam na competição irão se enfrentar. Alcorcón e Córdoba, que não fazem uma boa La Liga 1|2|3, sendo, respectivamente, 14º e 17º colocados, farão um embate para surpreender e chegar à fase de quartas da Copa do Rei.

Os confrontos de ida acontecerão nos dias 3,4 e 5, enquanto a volta será nos dias 10,11 e 12, com os times da direita decidindo em casa. Confira todos os confrontos abaixo.

Las Palmas x Atlético de Madrid

Alcorcón x Córdoba

Athletic Bilbao x Barcelona

Real Madrid x Sevilla

Real Sociedad x Villarreal

Deportivo La Coruña x Deportivo Alavés

Valencia x Celta de Vigo

Osasuna x Eibar