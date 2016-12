Iniesta demonstra vontade de renovar com Barcelona: ''Quero continuar e não é segredo''

Foto: Getty Images

Apesar das notícias sobre a renovação de contrato de Andrés Iniesta com o Barcelona não estar garantida, o próprio jogador garantiu em entrevista nessa segunda-feira (26), o desejo de seguir no clube catalão.

O capitão do Barcelona, que tem contrato até 2018, se disse otimista com o futuro, e demonstrou vontade de renovar, mas salientou que o seu rendimento que vai mostrar o tempo que ele ainda poderá jogar: ''O presente me faz ser muito otimista. Em 2018 acabo o contrato e meu desejo é continuar, todo mundo sabe, não é nenhum segredo. Mas o meu rendimento é o que marcará o tempo que posso permanecer no Barça. Espero que seja muito tempo", disse o meia de 32 anos.

Junto com Messi, Iniesta é o atleta com mais títulos com a camisa do Barcelona, acumulando no total 29 taças. O espanhol está na equipe principal do clube catalão desde 2002, quando saiu da base para o profissional.

Iniesta ainda elogiou o técnico Luis Enrique, o qual disse esperar que siga no clube, para seguirem conquistando títulos: "Está muito motivado, espero que possamos seguir unidos e seguir comemorando coisas, que é o que todos queremos", disse o meia.

O diário espanhol AS, comentou recentemente que após as renovações de contrato de Luis Suárez e Neymar com o Barcelona até 2021, o clube catalão estaria com dificuldades para renovar com o meia espanhol. Especula-se que Iniesta não tenha um dos maiores salários, e para a renovação precisaria de um aumento, que a situação financeira do clube hoje não suportaria.