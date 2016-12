Ronaldinho Gaúcho revela admiração do Barcelona por Philippe Coutinho

Foto: Julian Finney/Getty Images

Ídolo e ex-camisa 10 do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho concedeu palavras interessantes sobre o meia brasileiro Philippe Coutinho em entrevista ao portal inglês "The Sun" nesta segunda-feira (26). O meia revelou que o clube culé está interessado e tem "admiração" no futebol do jogador do Liverpool, que está contundido, mas que vinha se destacando, não só pelo clube inglês, mas também pela Seleção Brasileira.

"Ele tem sido um dos jogadores destaque na Europa nesta temporada - e eu sei que há muita admiração por ele em Barcelona. O Liverpool vai querer mantê-lo, eles construíram a equipe ao seu redor. Mas quando você joga a esse nível, então há sempre interesse", afirmou o meia que está sem clube para 2017.

Outro que também falou sobre um possível interesse do clube espanhol no meia brasileiro foi mais um ídolo do clube, o meia Xavi, que elogiou demais Coutinho e afirmou que ele serviria para a filosofia do Barcelona: "Não há muitos jogadores que possam melhorar o Barcelona, ​​mas se você está me perguntando se ele é um deles, eu acho que ele é. Tecnicamente ele é muito bom. Ele serviria bem à filosofia de Barcelona", disse.

Coutinho, que tem contrato com os Reds até junho de 2020, tem 26 gols em 120 jogos pelo clube inglês, acumulando ótimas temporadas, liderando a equipe, principalmente nesta temporada. Porém, ele sofreu uma contusão em partida contra o Sunderland pela Premier League e ficará fora por um tempo. Para finalizar, Ronaldinho espera que ele volte jogando muito bem: "Espero que quando ele retorne da lesão mantenha a forma que mostrou durante toda a temporada com o Liverpool".