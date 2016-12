Vázquez sobre a situação de James Rodríguez no Real Madrid: "Espero que fique"

Foto: Angel Martínez/Getty Images

Um dos jogadores mais contestados no atual elenco do Real Madrid é o meia colombiano James Rodríguez. Desde quando foi contratado, após a Copa do Mundo de 2014 (sendo inclusive um dos destaques da competição), James Rodríguez nunca conseguiu repetir as boas atuações que levaram o poderoso time espanhol a contratá-lo.

As más atuações levaram a perder espaço no time com menos minutos jogados do que provavelmente esperava quando desembarcou em Madrid. Com isso, aumentam as especulações sobre uma possível saída do astro colombiano na próxima janela de transferências.

Um dos concorrentes pela posição, Lucas Vázquez se manifestou sobre a situação e defendeu o companheiro de equipe: “É muito amigo meu e espero que fique. Tenho muito carinho e é um grande jogador”, afirmou.

Vázquez também se manifestou sobre a situação de outro jogador que pode deixar os merengues na próxima janela - o zagueiro Pepe tem proposta para jogar no futebol chinês e ainda não tem seu futuro garantido: “Pepe tem uma história impecável no Real Madrid e no futebol. O que decidir será bem visto por nós”, afirmou.

O Real Madrid volta a campo no próximo dia 6 de janeiro, jogo válido pelo campeonato espanhol. Os merengues recebem o vice-lanterna Granada no Santiago Bernabéu para manter a diferença de três pontos para o Barcelona mesmo com um jogo a menos em função da disputa do Mundial neste mês de dezembro.