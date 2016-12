Cristiano Ronaldo vence prêmio de melhor do ano da Globe Soccer Awards pela terceira vez

Google Plus

Foto: Divulgação/Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo foi eleito mais uma vez o melhor jogador do ano e continua calando os críticos. Desta vez o português conquistou o prêmio da Globe Soccer Awards, superando Messi e Griezmann, assim como na Bola de Ouro, da France Football. Foi a terceira vez que o craque do Real Madrid, que foi eleito o time do ano, leva o prêmio que foi criado em 2010.

"Ainda tem quem duvida de mim, da seleção portuguesa e do Real Madrid. Consegui provar vencendo tudo esse ano", disse Cristiano Ronaldo ao aparecer em teleconferência, já que não viajou a Dubai por compromissos com o Real Madrid.

Criado em 2010, a Globe Soccer Awards premiava apenas dirigentes e agentes. Porém, em 2011 passou a premiar também jogadores e o primeiro vencedor foi justamente Cristiano Ronaldo - que também venceu em 2014. Ninguém levou mais esse prêmio do que ele.

Em 2016, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da temporada pela UEFA e Globe Soccer Awards, e conquistou a Bola de Ouro da France Football. Agora só resta a premiação da FIFA, que acontecerá no dia 9 de janeiro de 2017, que vai eleger definitivamente o melhor jogador do mundo. O português disputará o prêmio contra Messi e Griezmann.