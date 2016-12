Suárez conquista prêmio do IFFHS de goleador do ano pela terceira vez

Foto: Getty Images

O uruguaio Luis Suárez voltou a vestir a camisa do Uruguai em 2016, após cumprir suspensão imposta pela Fifa desde a Copa do Mundo de 2014. Mas a presente temporada foi de conquista para o uruguaio com a camisa do Barcelona. Além dos títulos com o grupo do Barça na Espanha, individualmente, o atacante se tornou o maior artilheiro em gols por clubes. Foram 40 feitos no ano, o deixando à frente dos concorrentes goleadores das outras equipes europeias. Suárez conquista o prêmio dado pelo IFFHS (Instituto de História e Estatística do Futebol) pela terceira vez.

É a primeira vez que um atacante conquista três edições da premiação. O uruguaio havia sido o maior goleador por clubes em 2010 pelo Ajax (36 gols) e em 2014 pelo Liverpool (31). Isola-se também na condição por vencer com clubes diferentes, sendo o Barcelona sua terceira camisa na lista. Seu companheiro Lionel Messi venceu o prêmio por duas vezes (2012 e 2013), assim como Cristiano Ronaldo (2014 e 2015) e o brasileiro Jardel, ex-atacante do Grêmio, vencedor pelo Sporting de Lisboa (1999 e 2000).

Na presente edição, Suárez superou jogadores que possuíram destaque nas premiações gerais para melhor do ano. Messi e Cristiano Ronaldo agora veem o uruguaio à frente no número de conquistas.

A lista completa traz os seguintes números na classificação:

1 – Luis SUÁREZ (Barcelona) 40 gols

2 – Zlatan IBRAHIMOVIC (Paris SG) 38

3 – Gonzalo HIGUAIN (Napoli) 36

4 – Cristiano RONALDO (Real Madrid) 35

5 – JONAS (Benfica) 32

6 – Eran ZAHAVI (Maccabi Tel Aviv) 31

7 – Robert LEWANDOWSKI (Bayern de Munique) 30

8 – Vincent JANSSEN (AZ Alkmaar) 27

8 – Nemanja NIKOLIC (Legia Varsovie ) 27

10 – Lionel MESSI (Barcelona) 26

10 – Islam SLIMANI (Sporting) 26

10 – Luuk DE JONG (PSV Eindhoven) 26

13 – Harry KANE (Tottenham Hotspur) 25

13 – Pierre Emerick AUBAMEYANG (Borussia Dortmund) 25

13 – Mario GOMEZ (Besiktas) 25

16 – NEYMAR (Barcelona) 24

16 – Jamie VARDY (Leicester City) 24

16 – Sergio AGUERO (Manchester City) 24

16 – Karim BENZEMA (Real Madrid) 24