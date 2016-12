Rafinha elogia Luis Enrique: ''Todos gostam do trabalho, é um grande profissional''

(Foto: NurPhoto/Getty Images)

Após toda polêmica da semana na Espanha sobre o futuro de Luis Enrique no comando do Barcelona, o técnico ganhou apoio de Rafinha. O meia, na noite desta quarta-feira (28), no Jogo das Estrelas no Maracanã, negou qualquer comentário no clube sobre a saída do treinador e elogiou muito seu trabalho, esperando seguir contando com ele comandando a equipe.

''Não há isso no Barcelona, esse tipo de conversa. Todos gostam do trabalho do Luis Enrique, que é um grande profissional. Acredito que ele siga trabalhando da mesma forma.'', contou Rafinha.

O atleta ainda comentou sobre o jogo beneficiente, a importância do propósito do evento e garantiu que guardará na memória esse momento. ''Realmente é um evento marcante no futebol brasileiro. Fica na memória, pois é uma coisa que eu sempre quis fazer'', disse o filho de Mazinho.



Perguntado sobre a Bola de Ouro e qual o melhor jogador do mundo, o meia do Barça não titubeou e citou logo seu companheiro de clube, Lionel Messi. "Para mim, o melhor jogador do mundo é Messi", disparou Rafinha.

O jovem meia de 23 anos ainda elogiou o time todo do Barcelona e se disse feliz por jogador com os melhores do mundo, onde tem o prazer de disputar e ganhar títulos. ''No Barcelona é onde estão os melhores jogadores do mundo, e para mim é um grande prazer jogar ao lado deles e ganhar títulos essa temporada'', disse o brasileiro.

Apesar do pai Mazinho ter sido ídolo do Vasco, Rafinha ainda disse que sonha um dia defender as cores do Flamengo.