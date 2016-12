Cristiano Ronaldo recusa proposta para ganhar 100 milhões de euros no futebol chinês

Google Plus

(Foto: Daniel Aleto/VAVEL)

O empresário de Cristiano Ronaldo revelou nesta quarta-feira (29), durante o evento da Globe Soccer Awards, que o português recebeu uma proposta milionária da China para deixar o Real Madrid, mas o camisa 7 recusou.

Segundo Jorge Mendes, os chineses ofereceram 300 milhões de euros ao Real Madrid para levar o atual dono da Bola de Ouro, que ainda iria receber cerca de 100 milhões de euros anuais. Porém, o empresário disse que o craque nem cogitou a aceitar a oferta e que pretende continuar no time merengue por muito tempo.

"Da China chegou uma oferta de 300 milhões de euros para o Real Madrid e mais 100 milhões de euros por ano para o jogador. O dinheiro não é tudo. O Real Madrid é sua vida", revelou Jorge Mendes.

Recentemente, Cristiano Ronaldo renovou o contrato com o Real Madrid, extendendo o vínculo que acabaria em 2018 para 2021. O camisa 7 continua sendo o jogador mais bem pago do elenco. A ideia da renovação é que o craque português encerre a carreira no clube merengue - se cumprir até o final, terá 36 anos e 12 temporadas.