Cesare Prandelli pede demissão do Valencia após receber "não" sobre reforços

Foto: Gema Gil/VAVEL

2016 foi realmente um ano para a torcida e todos envolvidos com o Valencia esquecerem. Em uma notícia que gerou surpresa é boa parte da imprensa espanhola e dos aficionados ao clube, o técnico italiano Cesare Prandelli, que tinha contrato com o clube até 2018 apresentou nesta sexta-feira (30) uma carta renunciando o cargo de comandante Ché após apenas dez partidas à frente da equipe. 'Voro' González assumirá a equipe de forma interina. O clube laranja emitiu um comunicado oficial em seu site oficial sobre o assunto.

"Cesare Prandelli apresentou nesta sexta-feira, 30 de dezembro, sua demissão irrevogável como treinador da primeira equipe. 'Voro' González passa a substituí-lo como responsável da equipe principal. Neste sábado, 31 de dezembro, às 10h (horário da Espanha) no Media Center da Cidade Desportiva de Paterna, o conselheiro Anil Murthy e o diretor esportivo, Jesus García Pitarch, irão comparecer ante os veículos de comunição em coletiva".

A razão da saída de Prandelli foi pelo fato dele ter pedido a contratação de cinco jogadores acima de 26 anos, mas teria ouvido do clube que não havia como trazer novos jogadores por conta do Fair Play financeiro, o que acabou irritando o, agora, ex-técnico do clube. Um dos atletas que estava encaminhado, por exemplo, era o atacante e compatriota de Prandelli, Zaza, que está infeliz no West Ham.

Prandelli chegou ao clube espanhol no dia 28 de setembro, substituindo Pako Ayestarán. Ele chegou cheio de pompa e a torcida estava animada, mas não passou disso. Em dez jogos à frente dos morcegos, Prandelli até conseguiu fazer com que a equipe conseguisse atuar bem em alguns jogos, como na derrota por 3 a 2 para o Barcelona, onde o time até conseguiu virar o jogo, mas não passou muito disso. Foram três vitórias, três empates e quatro derrotas na sua curta passagem pelo futebol espanhol.