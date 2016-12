Atlético de Madrid sofre, mas bate Al Ittihad em amistoso na Arábia Saudita

O Atlético de Madrid encerrou 2016 vencendo o Al Ittihad por 3 a 2 no King Abdullah Stadium, em Jeddah, na Arábia Saudita. O confronto se tratava de um amistoso em comemoração aos 90 anos de fundação do clube árabe. Os gols colchoneros foram marcados por Juanfran, Torres e Giménez, enquanto os gols do Ittihad foram de Kahraba e Akaichi.

Pra quem esperava vida fácil para o Atleti, se enganou. O Ittihad começou envolvendo os colchoneros com boas trocas de passes e jogadas individuais e teve sua primeira chance já aos 3' com Akaichi, que chutou por cima do gol de Moyá.

Mas aos poucos o Atlético foi tomando as ações, e aos 23', Gabi lançou Juanfran na área, que com categoria, deu um toque com o lado de fora do pé para colocar a bola no cantinho e abrir o placar.

O jogo continuou equilibrado, mas só no finalzinho do primeiro tempo as coisas começaram a dar certo para o Al Ittihad. Aos 44', Kahraba errou o chute, mas a bola sobrou livre para Akaichi empatar o jogo. E já no minuto seguinte, foi a vez de Akaichi retribuir e lançar Kahraba para virar o jogo.

No intervalo, Simeone modificou seis jogadores de uma vez só, mas demorou para o time encaixar. Moyá chegou a salvar o Atlético duas vezes no comecinho do segundo tempo. Porém, aos 61', Giménez se lançou ao ataque e sofreu pênalti. Torres cobrou no meio do gol e empatou o jogo novamente. E já no minuto seguinte, Torres quase vira em um contra ataque.

Mas foi só aos 70' que o Atleti conseguiu a virada. Após falta lateral cobrada por Correa, Giménez mais uma vez apareceu na área para cabecear no canto. Depois disso, não tivemos muitas oportunidades para nenhum dos lados e ficou por isso mesmo.

O Atlético de Madrid volta a campo no dia 3 de janeiro, para enfrentar o Las Palmas fora de casa, no jogo de ida das oitavas da Copa do Rei. O Al Ittihad joga no mesmo dia, contra o Al Khaleej, pelo Campeonato Árabe.