Querendo começar bem 2017, Atlético de Madrid visita Las Palmas pela Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei (jogo de ida), a ser realizada no estádio de Gran Canaria, em Las Palmas, na Espanha.

Em um jogo entre duas filosofias diferentes, Las Palmas e Atlético de Madrid disputam uma vaga nas quartas-de-final da Copa do Rei. O confronto está marcado para essa Terça (3) às 18h15 (Brasília).

O Atlético vem de uma classificação tranquila contra o modesto Guijuelo, onde fez 10 a 1 no placar agregado. Em contrapartida, no Campeonato Espanhol, o time faz uma campanha bem abaixo do esperado, apenas em 6º com 28 pontos conquistados, e busca na Copa do Rei e na Champions a chance de redenção, já que no Espanhol as chances de título ficam cada vez mais distantes. Mas Simeone vai ter alguns desfalques importantes, como Carrasco, que sentiu dores no tendão de aquiles e fica fora da convocatória, e Thomas, que vai jogar a Copa das Nações africanas com a seleção ganesa.

Já o Las Palmas, não teve uma vida tão fácil assim contra o Huesca e se classificou com um 4 a 3 no agregado. Começou o espanhol muito bem, mas não vence a três rodadas e se encontra em 10º com 21 pontos, mas dentro de campo é uma equipe bem treinada e que sabe envolver bem o adversário. Inclusive, vendeu muito caro a derrota para o próprio Atlético na última rodada de La Liga, quando os colchoneros venceram em casa por 1 a 0 em um jogo bastante equilibrado.

Quique Setién espera confrontos equilibrados

"Espero uma eliminatória aberta, qualquer coisa diferente disso seria uma surpresa para mim, sabendo do potencial que tem o Atlético de Madrid. Queremos conseguir um bom resultado para a volta, mas sem esquecer a partida de Liga contra o Sporting, que para nós é importantíssimo".

"Temos algumas baixas e eu gosto que na Copa participem aqueles jogadores que não tem muitos minutos na Liga. Também o estado físico depois das festas vai interferir na convocatória".

"Não sabemos o tipo de jogo que nosso rival vai fazer, para nós é uma incógnita já que possuem muitas variáveis e riqueza tática". Finalizou.

Simeone elogia nível da competição e mostra confiança em Juanfran

Antes de viajar a Las Palmas, Simeone deu uma coletiva de imprensa e falou sobre diversos assuntos, um deles diz respeito ao nível da Copa do Rei: "A Copa do Rei está bonita porque há muitos confrontos interessantes. Equipes como Real Sociedad, Sevilla, Athletic... e obviamente Las Palmas que são um time que joga bem. Se estão nessa fase do torneio vai ser um rival duro. É um time que sabe pelo que joga".

"Sabemos as qualidades do rival, é um time que joga muito bem e tem mostrado sempre em todos os jogos que tem feito uma grande valentia para manter seu jogo em qualquer situação. Em casa terão um passo mais forte que fora", declarou.

Finalizando, falou da 'nova' posição de Juanfran: "Juanfran pode dar coisas importantes. Sempre tem sido intenso e um dos melhores assistentes, e essa alteração também se reflete ao bom momento de Vrsaljko. Testamos Saúl e Koke ali, mas eles não são desta posição, e Carrasco não gosta de jogar ali. Estamos buscando gente que sinta a necessidade e ambição de jogar por esse lado, e Juanfran pode fazê-lo e vai jogar".