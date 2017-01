Sem Cristiano Ronaldo, Real Madrid recebe o Sevilla na primeira partida do ano pela Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pelas oitavas de finais da Copa do Rei 2016/17. Realizada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

Após uma rápida pausa para as festividades de fim de ano, a bola irá rolar novamente nos gramados espanhóis. Nesta quarta-feira (4), Real Madrid e Sevilla se enfrentam no Santiago Bernabéu, no primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Rei, a partir das 18h15.

Será a primeira vez que o Real entrará em campo após a conquista do Mundial de Clubes no Japão, onde a equipe se tornou a maior vencedora da competição com cinco títulos. Com 37 partidas de invencibilidade, o clube madridista terá um desfalque importante para ampliar esta marca histórica diante da forte equipe de Sevilha: poupado, Cristiano Ronaldo não foi sequer relacionado por Zinedine Zidane, e ficará de fora do duelo de ida. Lesionado, Sergio Ramos também segue fora da equipe. Para chegar às oitavas de finais da Copa do Rei, os Merengues despacharam na fase anterior com duas goleadas o modesto Cultura Leonesa, primeiro por 6 a 1 em Madrid, e depois por 7 a 1 na casa do adversário.

Garantido nas oitavas de finais da Uefa Champions League e atual terceiro colocado da Liga, o Sevilla quer surpreender o Real no Santiago Bernabéu para levar uma boa vantagem para a partida de volta no Ramón Sánchez Pizjuán. A quatro partidas sem perder, Jorge Sampaoli não poderá contar com o meio-campista Franco Vázquez, suspenso. Para chegar à esta fase, assim como seu rival, o Sevilla venceu com facilidade suas duas partidas frente o Formentera, da terceira divisão espanhola: 5 a 1 com mando do adversário, e 9 a 1 em Sevilha, em partida realizada quatro dias antes do Natal.

A última partida entre as equipes ocorreu no início desta temporada, na disputa da Uefa Super Cup. O Sevilla estava com praticamente as duas mãos na taça, mas Sergio Ramos levou a partida para a prorrogação com um gol nos acréscimos. A três minutos do fim, Carvajal fez o gol do título.

Zidane exalta pausa de fim de ano e comenta situação de James Rodríguez

Principal candidato ao prêmio The Best da FIFA, que nomeará o melhor treinador do ano, Zinedine Zidane exaltou o período sem jogos nas últimas semanas, pós-conquista do Mundial de Clubes em Tóquio: "Depois de quase seis meses é bom ter um descanso. Acredito que passar uma semana com a família e descansar é muito bom. O que é certo é que nesta volta teremos que trabalhar ainda mais forte, temos uma semana inteira para isso, é outro ponto forte. Vai ser uma sequência complicada, vamos jogar a cada três dias, em 70 dias teremos 20 partidas, vamos trabalhar pois é normal isto. Todo jogador gosta destes períodos intensos", declarou em entrevista coletiva.

Talvez o fator mais conturbado do comandante francês desde sua chegada à Madrid seja sua convivência com James Rodríguez. O colombiano que atuou pouco com o manto merengue no comando de Zidane, já declarou até publicamente sua insatisfação no clube, mais recentemente, James teria ficado irritado por não atuar na decisão do Mundial diante do Kashima Antlers.

"De todas as formas, James é um jogador do Real, um jogador importante. Vou me comportar com James da mesma maneira que convivo com os demais atletas. Todos são importantes. Vamos todos trabalhar juntos. Eu compreendo, é um momento complicado quando não se atua numa final. É difícil, mas é complicado para todos. Isso é passado. Temos que focar agora no que virá pela frente", ressaltou.

Com Cristiano Ronaldo de fora da primeira partida contra o Sevilla, James deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Zidane também falou sobre o rival: "Eu os vejo com uma equipe muito competitiva, com muita confiança. Vai ser uma partida complicada para nós, espero que para eles também. A única coisa que eu sei é que será uma grande partida. A preocupação é nossa, não de nosso rival. Eles são bons, nós sabemos. Já se passaram seis meses do nosso triunfo na Supercopa, o resultado anterior não irá afetar em nada nessa partida", concluiu.

Zidane terá que remontar seu setor ofensivo para a partida no Bernabéu

Sampaoli quer 'afogar' Real Madrid no Santiago Bernabéu

Além das duas partidas válidas pela Copa do Rei, Sevilla e Real Madrid também irão se enfrentar pela Liga. Serão três partidas em um período de 12 dias apenas. Como encarar esta situação de encarar tantas vezes o atual campeão Mundial? Jorge Sampaoli, comandante rojiblanco comentou como sua equipe deverá se comportar.

"O sorteio foi um verdadeiro golpe. Preferia evitar isso. É praticamente uma final de UCL. Estão há muito tempo sem perder, com uma grande regularidade. Serão três partidas de um grande desgaste mental e físico. Nossa ideia é manter o Real no seu campo. Se levarmos a partida para nosso lado do gramado iremos sofrer com o forte setor ofensivo do adversário, que são todos craques. O objetivo é ter uma pressão alta, afogar eles na saída de bola e conseguir mais posse de bola, ter o domínio. A classificação é o grande objetivo, uma possibilidade, ainda que difícil, quase impossível se fomos pelos números da história do confronto", declarou Sampaoli em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Questionado sobre sua permanência no comando sevillista, Sampaoli deixou seu futuro em aberto e despistou sobre qualquer contato com o Barcelona, que estaria buscando um novo treinador para a próxima temporada, demonstrando insatisfação com Luis Enrique.

"Não sei se continuarei por aqui. Nunca se sabe. Estou bem neste clube, luto pelas coisas e tenho uma boa relação com a diretoria. Estou muito encantado com todo o povo de Sevilha, com a torcida que sempre nos acompanha no estádio sem qualquer medo, com vontade de ver uma grande partida. Querem sempre um espetáculo quando vão ao Pizjuán. Sobre o Barcelona, são especulações, rumores. Luis Enrique é um vencedor, respeitado, querido pela torcida. Se ele sair uma lista enorme de candidatos irá se abrir. Mas não há absolutamente nada", finalizou.