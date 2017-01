Sampaoli exalta Messi: "O problema de Cristiano Ronaldo é jogar na mesma época que ele"

Sampaoli não escondeu o sonho de trabalhar ao lado de Lionel Messi

Marcando o início do confronto mais aguardado das oitavas de finais da Copa do Rei, Real Madrid e Sevilla se enfrentam no fim da tarde desta quarta-feira (4) no Santiago Bernabéu, a partir das 18h15. Para este primeiro duelo, os madridistas não contarão com sua principal peça: Cristiano Ronaldo, que será poupado.

O português em questão foi um dos temas da entrevista do jornal espanhol Marca com o técnico do Sevilla, Jorge Sampaoli. O argentino falou sobre a intensa disputa entre ele e Lionel Messi, e não hesitou ao comentar sua preferência. "Cristiano é um jogador grandioso, sobretudo no último terço do campo. Um futebolista decisivo e de definição. Seu único problema é que, em seu apogeu, coincidiu com a presença de Messi, que é o melhor da história, ou quase", declarou Jorge.

Com a iminente instabilidade de Luis Enrique no comando do Barcelona, o nome de Sampaoli foi citado por alguns meios como um dos fortes candidatos para assumir o clube catalão. Desta maneira, o argentino teria a oportunidade de trabalhar ao lado de Lionel Messi pela primeira vez na carreira.

"Dirigi-lo sempre é um desejo. Sempre disse que meu desejo de estar com a seleção argentina algum dia tem muito a ver com vê-lo treinar cerca de todos os dias. Mas não se deu agora. Treinar Messi continua sendo uma ilusão, ainda que não depende de mim de forma absoluta", ressaltou.

Além de encarar o Real Madrid duas vezes visando uma vaga nas quartas de finais da Copa do Rei, o Sevilla de Sampaoli volta a enfrentar os Merengues no dia 15, pela 18ª rodada da Liga, onde ocupa atualmente a terceira colocação. Mas antes, visita a surpreendente Real Sociedad no Anoetas, na tarde deste sábado (7). Caso o Barcelona tropece diante do Villarreal no El Madrigal, uma vitória sevillista em solo basco garantiria a vice-liderança da competição.