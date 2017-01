Após vitória sobre Las Palmas, Simeone enaltece intensidade e coletividade da equipe

(Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

O Atlético de Madrid começou o ano muito bem ao vencer o Las Palmas por 2 a 0 fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. O time leva vantagem para o jogo da volta contra o time que também atua na primeira divisão espanhola.

E na coletiva após o jogo, o treinador Diego Simeone fez uma análise da vitória: "Começamos com uma pressão importante e contínua que nos permitiu estar rondando o gol durante todo o primeiro tempo. O segundo tempo foi mais do mesmo. Tivemos mais espaços para contra atacar. A equipe fez uma grande partida na intensidade e na coletividade. Levamos um bom resultado".

Questionado sobre o jogo de volta, o Cholo falou: "Na Copa nunca se pode relaxar. É um torneio complexo e temos que ter muita atenção no duelo do Vicente Calderón. Nós sempre apostamos em vir forte para todas as partidas que jogamos: Liga, Champions, Copa ou amistosos", ressaltou.

Para finalizar, elogiou o estilo de jogo adversário e a intensidade de sua equipe: "Eles tem um estilo muito definido desde que chegou Setién. Fizemos uma boa pressão com Koke, Saúl, Gabi e Juanfran, sobretudo com Griezmann e Gameiro, que nos permitem subir essa linha de pressão".

Koke, autor do primeiro gol, também destacou a atuação da equipe no jogo de hoje: "Fizemos uma partida com muita intensidade, recuperamos nossa agressividade que havíamos perdido nos últimos jogos e seguimos melhorando. Conseguimos um resultado muito positivo e seguimos contentes". "É um trabalho diário e não temos que sair do nosso 'jogo a jogo' que é o que temos de recuperar e estamos fazendo", destacou.

Finalizando, Koke falou que a pausa para as festas ajudaram a equipe: "Essa pausa veio em boa hora. O ano passado foi muito intenso e nessa temporada começamos com muita intensidade, e pouco a pouco vamos tomando o ritmo da competição".

Outro a falar foi Filipe Luís, que também destacou a importância da vitória: "Sabemos que o primeiro jogo de uma eliminatória é muito importante e conseguimos um grandíssimo resultado contra o Las Palmas em um campo difícil. Fizemos uma grande partida e o time voltou a ser sólido, intenso e incômodo para o rival. Essa é a linha a se seguir. Agora temos que pensar em La Liga, mas é um grande resultado para a volta".

"Las Palmas é um rival muito complicado porque joga muito bem desde a defesa e tem jogadores com muita qualidade e com um poderio ofensivo importante. Sabíamos que ia ser complicado. Não foi nada fácil porque eles tiveram suas ocasiões, mas recuperamos a solidez defensiva que nos faltava e temos que seguir assim". Analisou.

No fim da coletiva, ainda falou sobre o jogo do próximo Sábado perante o Eibar, por La Liga: "Temos que estudá-los durante a semana, mas a intensidade que colocamos nessa partida temos que por em prática contra o Eibar porque é um time que joga muito parecido com o Las Palmas". Finalizou.