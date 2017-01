Com dois gols de James Rodríguez, Real Madrid vence Sevilla e sai na frente na Copa do Rei

No fim da tarde desta quarta-feira (3), o Real Madrid não teve piedade do Sevilla e venceu o adversário por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Rei. Sem Cristiano Ronaldo, brilhou a estrela de James Rodríguez que marcou dois gols, e Varane completou o placar.

O confronto era um dos mais esperados da atual fase da Copa do Rei, já que marcava o primeiro encontro de Sampaoli com a equipe merengue e imaginava-se que, desta vez, os brancos teriam mais dificuldade. Entretanto, o Real Madrid acabou sobrando e abrindo uma boa vantagem para o jogo da volta, que acontecerá no dia 12 - três dias depois, os clubes ainda se enfrentam pelo Campeonato Espanhol.

James Rodríguez marca dois gols e Real Madrid passeia

O Real Madrid começou com mais posse de bola e marcando a saída de jogo do Sevilla quando o adversário tinha a bola, o que criou dificuldade para a equipe de Jorge Sampaoli. Melhor na partida, a equipe merengue abriu o placar aos dez minutos. Casemiro interceptou o passe de Mercado para N'Zonzi e a bola sobrou com James Rodríguez, que finalizou de fora da área e acertou o canto do goleiro Sergio Rico.

Enquanto o Sevilla tinha dificuldade para sair jogando e o meia brasileiro Paulo Henrique Ganso tinha atuação discreta, o Real Madrid chegava com facilidade a área dos rivais. Aos 15 minutos, Modric abriu com Carvajal na direita e o lateral devolveu para o croata no meio da área, livre de marcação. Mas, o meia tentou finalizar de voleio e a bola saiu pelo canto direito.

Não demorou muito para o domínio do Real Madrid terminar em gol. Aos 28 minutos, após boa tabela, Marcelo finalizou forte e o goleiro Rico defendeu. Na sequência do lance, o time merengue ganhou escanteio e, na cobrança de Kroos, o francês Varane aproveitou e ampliou o placar. Aos 30 minutos, pouco tempo depois do segundo gol, Rico ainda voltou a salvar o Sevilla de levar o terceiro em finalização de Morata.

Varane comemorando o gol (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O Sevilla começou a levar perigo apenas depois dos 30 minutoss de jogo. Aos 34, Ganso aproveitou falha da defesa merengue e acionou Correa que chutou lascado. Casilla defendeu e, no rebote, Iborra perdeu mesmo livre de marcação. Aos 41, Vitolo foi lançado por Nasri e tentou tocar na saída do goleiro do Real Madrid, que levou a melhor e evitou o primeiro gol dos adversários.

No fim do primeiro tempo ainda deu tempo para o Real Madrid marcar o terceiro gol do jogo. Modric foi empurrado por Mariano dentro da área e o árbitro marcou pênalti e, na cobrança, James Rodríguez aumentou o placar, marcando o seu segundo gol no jogo.

Real Madrid administra vantagem em segundo tempo morno

Com o Sevilla abatido e grande vantagem no placar a favor do Real Madrid, o segundo tempo foi de poucas emoções. No início da etapa final, Marcelo até tentou criar oportunidades, mas numa delas Morata furou e, na outra, a finalização do lateral brasileiro parou no goleiro Rico.

O Sevilla não demonstrava qualquer tipo de reação, enquanto o Real Madrid, que estava satisfeito com o placar, apenas administrava o jogo. Os visitantes tiveram uma oportunidade com Escudero aos 30 minutos, mas sem muito perigo. No fim, Zidane ainda substituiu James Rodriguez, que saiu aplaudido. Sem mais, o Real garantiu a vantagem para a partida de volta.