Reeditando quartas de final da temporada passada, Bilbao e Barça duelam na Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pelas oitavas de finais da Copa do Rei 2016/17. Realizada no Estádio San Mamés, em Bilbau, na Espanha.

Vão começar os aguardados duelos da próxima fase da Copa do Rei 2016/17. Visando começar o ano com o pé direito, Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam no fim da tarde desta quinta-feira (5) no San Mamés pela partida de ida das oitavas de finais, a partir das 18h15. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (11) no Camp Nou, no mesmo horário da partida realizada em Bilbao.

Mais uma vez classificado para a fase de 16 avos-de-final da Uefa Europa League, e próximo da zona das competições europeias da Liga, o Athletic Bilbao volta suas atenções para a Copa do Rei buscando "vingança" diante do Barça.

Na temporada passada, a equipe perdeu as duas partidas da fase de quartas de finais, e não conseguiu manter o bom desempenho apresentado na final da Supercopa da Espanha, onde goleou os catalães por 4 a 0 em solo basco, após perder no Camp Nou por 3 a 1. Desta maneira, s campeão. sagrou-se campeão. Dúvida após sair mais cedo do treinamento neste início de semana, Lekue não passou nos testes desta quarta-feira (4) e será desfalque. Em contrapartida, Beñat retorna a equipe entre os titulares.

Após terminar 2016 a apenas três pontos do Real Madrid na Liga, o Barcelona retorna aos gramados espanhóis. A seis partidas sem perder para o clube basco, os comandados do ameaçado Luis Enrique vão com força máxima para Bilbao em busca de um bom resultado para decidir a classificação no Camp Nou. Na Catalunha por exemplo, o histórico é amplamente favorável aos donos da casa, que possuem a favor um tabu histórico diante do Athletic: a última vitória dos Leões em Barcelona aconteceu na temporada 2001/02. Desde então foram 14 vitórias culés e quatro empates. Denis Suárez, Aleix Vidal e Mathieu serão as únicas baixas da equipe para o duelo no San Mamés.

Valverde reconhece favoritismo catalão, mas afirma: "Nada está decidido"

Preparando-se para dois confrontos complicados diante do Barcelona, o comandante do clube basco Ernesto Valverde falou sobre a partida e como seus atletas terão que encarar o renomado plantel do adversário: "O favorito é o Barça, mas eles sabem que temos nossas armas. Nada está decidido. Quando jogamos contra rivais como eles, como o Real Madrid, há uma obrigação maior dentro de campo, o nível de competitividade sobre muito e mover-se à estes níveis é algo bom. Nos beneficia para as partidas seguintes", declarou em coletiva de imprensa.

"Se entrarmos dentro de campo devemos nos dedicar de verdade, se isso não acontecer deveremos ficar atrás, porque se eles tiverem espaço teremos problemas. Durante a partida há momentos que uma combinação de fatores te empurram para seu próprio campo. Há momentos assim e outros que vão se mostrar positivos para irmos ao ataque. Se fomos incisivamente ao ataque teremos dificuldades com o contra-ataque adversário", ressaltou.

Questionado sobre uma possível "ressaca" do Trio MSN após o período de festas deste fim de ano, Valverde afirmou: "São perigosos até no período de férias. Me encantaria que viessem cansados. Todos eles. São grandes jogadores, que resolvem a partida em apenas um lance. Não podemos nos deixar enganar", concluiu.

Valverde não demonstrou muito otimismo na coletiva desta semana

Provavelmente no banco de reservas, Javier Mascherano ressalta a constante dificuldade de encarar o Athletic

Após a sessão de treinamentos abertos nesta terça-feira (3), Javier Mascherano sobre o duelo diante do Athletic Bilbao, exaltando a força do rival, principalmente em San Mamés: "Será um confronto eliminatório muito complicado contra o Athletic, como sempre. Em partidas de copa eles sempre são perigosos e fortes. Queremos começar a segunda parte da temporada da melhor maneira possível, queremos lutar por todos os títulos e esperamos que dê tudo certo, que possamos chegar em todas as finais com possibilidades de sair campeão", declarou o argentino.

O defensor que nunca balançou as redes em mais de 250 jogos pelo Barcelona balançou as redes no treinamento, mas minimizou a ser questionado sobre este fator: "Não sei se em 2017 chegará o meu gol, mas o mais importante é o desempenho coletivo e a conquista de títulos", finalizou.

Mascherano perdeu sua posição para Umtiti na defesa catalã

Ascensão de Paco Alcácer

Em uma constante evolução desde as últimas rodadas da Liga, Paco Alcácer também foi destaque no treinamento, e falou sobre sua situação na Catalunha: "Tenho muita gana e vontade de poder ajudar a equipe dentro de campo, não importa como, na raça e no esforço ou com gols. À toda a torcida que sempre demonstram seu carinho por mim, agradeço-lhes e espero poder retribuir tudo isso neste ano", afirmou.