Após vitória sobre Sevilla, James define destino: "Eu fico no Real Madrid"

Foto: Reprodução/Angel Martinez/Getty Imagens

O Real Madrid venceu o Sevilla por 3 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei. Feliz após deixar o campo ovacionado pela torcida presente no Santiago Bernabéu, James Rodríguez falou com a imprensa e quando questionado sobre seu futuro foi rápido e direto na resposta: "Eu fico, eu fico" afirmou o colombiano.

Sobre o comportamento do time na vitória o camisa 10 elogiou: "Jogamos muito bem o tempo todo, o grupo todo jogou com muita intensidade. É um ótimo resultado para o jogo de volta" disse. "Eu quero jogar bem quando tenho a oportunidade, poder fazer boas partidas como a de hoje e seguir fazendo gols" completou o meia que é um dos artilheiros do time na competição, atrás apenas de Mariano.

O jornalista ainda perguntou sobre a vontade de jogar mais e ele respondeu dizendo: "É claro que todos que estão no time querem sempre jogar, todos nós passamos por maus momentos mas agora é um novo ano e uma nova vida". Recentemente seu empresário, Jorge Mendes, disse em entrevista concedida ao jornal espanhol AS que o capitão da seleção colombiana ficaria no Real Madrid, mas confirmou a insatisfação do jogador com as poucas oportunidades recebidas de Zidane.

Sem Cristiano Ronaldo, poupado por escolha técnica - e com as ausências de Ramos, Pepe, Vázquez, Kovacic e Bale no departamento médico o clube -, o time blanco se comportou muito bem em campo contra um Sevilla recuado que pouco assustou Kiko Casilla.

James foi um dos destaques da partida, o colombiano abriu a contagem após roubada de bola de Casemiro e chutou no canto de Sergio Rico. Raphael Varane ampliou de cabeça após escanteio cobrado por Toni Kroos, e o colombiano voltou a marcar, agora de pênalti, fechando o placar ainda no primeiro tempo.

O jogo de volta acontece no dia 12 de janeiro no Pizjuán, o Sevilla precisa devolver o placar e impedir o Real Madrid de fazer mais gols se quiser se classificar. Enquanto o time merengue vai precisar administrar o tempo e ampliar a vantagem.