Bilbao bate Barça e abre pequena vantagem nas oitavas da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei da Espanha, no estádio San Mamés, em Bilbao

O calendário do futebol espanhol em 2017 teve o pontapé inicial dado neste meio de semana, com as partidas de ida das oitavas de final da Copa do Rei. Nesta quinta-feira (5), o Barcelona viajou até o País Basco e perdeu por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, no estádio San Mamés. No primeiro tempo, Aduriz e Iñaki Williams abriram o placar a favor dos mandantes. Na etapa final, Messi, cobrando falta, descontou.

A partida de volta está marcada para às 18h15 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (11), no Camp Nou. Para se classificar, a equipe dirigida por Luis Enrique precisa de uma vitória simples por 1 a 0, ou qualquer triunfo por dois gols ou mais de diferença. Enquanto isso, o time basco luta por qualquer empate ou derrota por um gol de 3 a 2 em diante. Um placar de 2 a 1 a favor dos catalães leva a decisão da vaga nas quartas aos pênaltis.

Neste fim de semana, porém, há rodada de La Liga. No domingo (8), a partir das 17h45, o Barça visita o Villareal. em El Madrigal, precisando vencer para manter a caça ao líder Real Madrid. No mesmo dia, mas às 9h, o Athletic disputa clássico basco com o Alavés, em casa, querendo pontuar e colar no grupo dos classificados à próxima edição da Uefa Champions League.

Os dois times entraram em campo com uma camisa em apoio a Yeray Álvarez, zagueiro do Bilbao que luta contra um câncer de testículo (Foto: Miguel Ruiz/ FC Barcelona)

Pressão alta resulta em dois gols do Bilbao

Como de costume, o técnico Ernesto Valverde orientou os comandados a pressionar desde cedo em campo rival. Acuados em diversos momentos, os defensores blaugranas fizeram vários recuos para Ter Stegen, sem opções de saída curta para progressão ofensiva. Apesar dessa situação, o Barcelona conseguiu atacar aos 11 minutos, quando Neymar acionou Jordi Alba e o lateral chutou para fora.

Aos 19, Messi deu belo drible e cruzou. Na área, Piqué cabeceou levando perigo ao goleiro Iraizoz. Foi aos 24 minutos, porém, que a marcação alta e intensa surtiu efeito. Iniesta teve passe interceptado, e Aduriz ficou com a bola. O camisa 20 abriu na direita para Raul García, que cruzou na segunda trave, rente à linha de fundo. Como bom centroavante, Aduriz apareceu e desviou de cabeça para o fundo das redes: 1 a 0.

Experiente Aritz Aduriz comemora o gol de abertura do placar (Foto: Vincent West/ Reuters)

O gol foi como um balde de água fria no time de Luis Enrique, que passou pelo pior momento na partida. E o Bilbao soube aproveitar. Jordi Alba tentou passe no terço defensivo, mas Iturraspe rebateu. A redonda caiu nos pés de Aduriz, que ajeitou de primeira para uma pancada espetacular de Iñaki Williams. Parado, Ter Stegen também não teria como espalmar: 2 a 0.

Antes da ida aos vestiários, os ânimos esquentaram. Em cobrança de escanteio, Aduriz deixou o braço em Umtiti, que caiu aos gritos. Após se levantar, o francês tirou satisfação com o adversários e ambos receberam cartão amarelo do árbitro Fernández Borbalán. Aos 44, depois de escanteio, Neymar foi acionado por Messi e mandou no lado externo da rede. Em seguida, no último minuto, o brasileiro recebeu de Iniesta e acabou derrubado por Exteita, mas o jogo seguiu normalmente apesar das reclamações.

Messi desconta de falta, Barça aperta com dois a mais, mas não consegue empate

O período de intervalo parece ter sido revolucionário no Barça. A equipe voltou com outra cara no segundo tempo. E aos seis minutos, a eliminatória ficou mais leve para os culés. Neymar sofreu falta de Raul García, que Messi cobrou com perfeição. Esperando um cruzamento, Iraizoz deu um passo para o lado e até conseguiu espalmar, mas a redonda tocou no travessão e claramente quicou dentro do gol: 2 a 1.

Na sequência do primeiro tento do argentino em 2017, Iturraspe e o mesmo Raul García foram amarelados. A última boa chegada dos mandantes aconteceu aos 17, momento em que Aduriz tentou encobrir Stegen com uma cavadinha. Melhor encaixado, o Barcelona esbarrava na finalização. Neymar e Suárez, por exemplo, tentaram e pararam em bloqueios na área.

Neymar descolou duas justas expulsões (Foto: Vincent West/ Reuters)

Aos 25 minutos, a defesa do Athletic cedeu espaço para contragolpe do trio MSN. Neymar mandou para Suárez, que ia acionando Messi. Na hora H, Muniain se esticou para evitar o domínio do camisa 10. Aos 29, Raul García cometeu nova falta sobre o brasileiro e foi expulso. Com 34 no relógio, Jordi Alba tocou para Messi no centro da área. O gênio limpou o marcador e, quando se preparava para o empate, acabou brilhantemente travado por Mikel San José.

Aos 35, Neymar conquistou nova expulsão para os rivais. Ao escapar pela esquerda, o camisa 11 tomou rapa de Iturraspe, que fez companhia mais cedo nos vestiários para García. Nos minutos finais, uma pressão total se estabeleceu. Muito bem compactado na defesa, o Bilbao não cedeu espaços. Exceto quando, aos 48 minutos, último lance, Messi pegou sobra na área e acertou a trave direita de Iraizoz. No rebote, Paco Alcácer, que havia entrado para a pressão decisiva, errou o alvo. O Camp Nou será palco de uma grande batalha na próxima quarta.