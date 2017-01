Atlético de Madrid encara Eibar buscando embalar sequência positiva

Após uma sequência ruim, o Atlético de Madrid voltou a vencer na última rodada e pretende manter essa nova crescente na partida ante ao Eibar que será disputada no Estadio Municipal de Ipurua. A partida acontecerá neste sábado (7) às 12h15 válida pela 17ª rodada da La Liga, é tida como confronto direto já que apenas cinco pontos as separam.

Os donos da casa ocupam a 8ª posição, algo tido como surpreendente por parte da mídia e até mesmo dos torcedores do clube. O Eibar, que nunca foi campeão da elite espanhola, chegou para mais uma temporada visando sua manutenção na primeira divisão e é uma surpresa tendo um futebol objetivo e vitorioso.

Já o Atlético de Madrid é apenas o 6º colocado. A equipe que garantiu o posto de terceira força espanhola nas últimas temporadas não consegue manter um padrão de jogo e alternou vitórias e derrotas ao longo da competição. A expectativa, no entanto, é de uma nova sequência de vitórias para embalar uma possível reação.

Simeone: "O desafio é voltar ser regular"

Na tradicional entrevista coletiva pré-jogo, o treinador argentino reconheceu os pontos fracos da sua equipe e apontou maneiras de reverter esse momento. Além disso, elogiou seu adversário deste sábado e deu garantias de um bom espetáculo.

O Eibar é tido como surpresa para muitos na Espanha, no entanto, tem que ser respeitado pelo trabalho de qualidade feito por sua comissão técnica. Ao menos é o que pensa Diego Simeone que comentou o assunto: "Seu treinador está trabalhando muito bem e tem uma equipe clara e em sua melhor versão. São intensos, possuem um bom estilo de jogo, em bandas. Ocupam todas as áreas do campo com muita gente..."

Os pontos fortes de seu adversário não são mistérios para Simeone que também deixou claro os problemas da sua equipe, tendo como o principal deles a irregularidade. Para isso, mudanças serão feitas no time que começará a partida deste sábado.

Com Juanfran fora, Vrsaljko comandará as ações pela lateral direita da equipe e terá Godín, Savic e Filipe Luís como companheiros de defesa. No meio campo, a manutenção do zagueiro Giménez como volante é a alteração mais relevante no setor do campo que será composto também por Gabi, Saúl e Koke. Já o ataque, será comandado por Griezmann e Fernando Torres.

Mendilibar prevê dificuldades ofensivas

O treinador do Eibar comentou, também em entrevista coletiva, que sua maior preocupação se dá pela dificuldade de se criar oportunidades de fazer gol no Atlético de Madrid. Para o treinador, o Atlético é uma equipe sólida que sabe o que tem que fazer para vencer.

Luis Mendilibar, o principal responsável pela virada nas expectativas do Eibar para a temporada, tratou o seu adversário com muito respeito e reconheceu a superioridade técnica do Atléti além de rasgar elogios aos comandados de Simeone. "O Atlético se defende bem e ataca com velocidade e estratégia"

"Nós não vamos variar o nosso estilo, trataremos de provocar dificuldades no trabalhado defensivo deles. Temos que criar oportunidades, ir com tudo quando estivermos perto da área do adversário, sabendo do risco do contra-ataque deles. Nossos atacantes terão que estar atentos para segurar o contragolpe do Atlético..." - comentou Mendilibar à respeito do estilo de jogo de sua equipe.

No entanto, pouco se sabe sobre os 11 que entrarão em campo neste sábado devido a um grande número de baixas por parte dos donos da casa. No entanto, a expectativa é de que Nano Mesa, atacante que veio do Middlesbrough, substitua o lesionado Kike no comando de ataque.