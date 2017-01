Em dia de homenagem a CR7, Real Madrid goleia Granada e iguala recorde do Barcelona

INCIDENCIAS: partida válida pela 17ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri

Dia muito especial. Assim pode-se definir a goleada do Real Madrid sobre o Granada pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17 por 5 a 0. Isco, duas vezes, Cristiano Ronaldo, Benzema e Casemiro marcaram os gols da equipe merengue, que igualou a marca do Barcelona e chegou a incríveis 39 jogos seguidos sem derrota, um recorde no futebol espanhol.

Além disso, a partida marcou duas homenagens. A primeira foi para o lateral brasileiro Marcelo, que foi homenageado pelo fato de ter estreado no clube há exatos dez anos, no dia 7 de janeiro de 2007. A outra foi para Cristiano Ronaldo, que recebeu sua quarta Bola de Ouro sob olhares de Michael Owen, Luis Figo, Ronaldo Fenômeno, Francisco Gento e Raymond Kopa, todas lendas do clube merengue.

Cristiano e suas quatro Bolas de Ouro (Foto: Gerard Julien/AFP/Getty Images)

Com este resultado, os blancos seguem firmes e tranquilos na liderança com 40 pontos, abrindo seis pontos de vantagem para o rival Barcelona, que joga neste domingo (8), e com um jogo a menos. O Granada está na penúltima colocação com míseros nove pontos e pode cair para a lanterna, caso o Osasuna vença na rodada.

O Real Madrid já volta a campo na próxima quinta-feira (12), quando visita o Sevilla pelo jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Rei, após ter aplicado um 3 a 0 na ida. Coincidentemente, os merengues também visitam os comandados de Jorge Sampaoli no domingo (15), só que dessa vez pelo Campeonato Espanhol. O Granada também entra em campo no domingo, quando recebe o Osasuna.

Perfeito, Real Madrid abre quatro de vantagem

Desde o início de jogo o Real Madrid dominava de maneira espetacular o Granada, imprimindo um ritmo muito forte na marcação. E depois de 12 minutos, saiu o primeiro gol merengue, quando Isco forçou o erro na saída de bola do Granada, a bola sobrou com Benzema, que avançou e passou para o próprio camisa 22 merengue, que dominou e finalizou rasteiro na saída de Ochoa: 1 a 0 Real Madrid.

Depois de finalmente abrir o placar, a equipe merengue simplesmente ligou o trator e começou o que seria uma grande goleada. Aos 20', após cruzamento para trás de Marcelo, a bola sobrou para Modric, que dominou e chutou com força, rasteiro. Ochoa fez boa defesa, mas acabou espalmando no pé de Benzema, que, impedido, apenas completou para o gol: 2 a 0 Real Madrid.

O Granada não conseguia fazer praticamente nada no Santiago Bernabéu e era incurralado por um Real Madrid eficiente e preciso. Aos 27', saiu o gol do homenageado da noite, quando Marcelo recebeu fez ótima jogada pela esquerda, deixando o marcador no chão e cruzou na cabeça de Cristiano Ronaldo, que apenas completou para o gol: 3 a 0 Real Madrid.

E ainda no primeiro tempo saiu o quarto gol, e mais uma numa marcação alta merengue. Aos 31', os merengues forçaram outro erro na saída de jogo do Granada, quando Modric roubou na direita, avançou e cruzou rasteiro para a segunda trave, onde estava Isco, que completou para o gol e finalizou uma primeira etapa perfeita dos líderes do campeonato: 4 a 0 Real Madrid.

Casemiro marca e Real só "cozinha" o jogo

O segundo tempo começou com o Real Madrid dominando mais uma vez, só que sem tanta intensidade como na primeira etapa. Além disso, o Granada se fechava bem melhor para não sofrer outra goleada histórica, como foi a da temporada retrasada, o histórico 9 a 1 em pleno domingo de páscoa.

Porém, mesmo se fechando melhor, o Granada não conseguiu impedir que o quinto gol merengue viesse. Aos 13', após ótima cobrança de falta de James Rodríguez da direita, Casemiro apareceu completamente livre na segunda trave e se jogou para desviar e completar para o gol, ampliando ainda mais a goleada merengue no Bernabéu: 5 a 0 Real Madrid.

Depois do gol, a partida perdeu muita força, com o Granada se fechando para não tomar mais gols e o Real Madrid baixando ainda mais a intensidade para não desgastar tanto seus jogadores. Mesmo com algumas chances pelos dois lados, nada de bola na rede e os merengues igualaram o recorde do rival Barcelona.