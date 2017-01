Atlético de Madrid vence Eibar fora de casa e segue sua recuperação no Espanhol

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17, disputado no Estádio de Ipurúa.

Visitando o Eibar, o Atlético de Madrid venceu mais uma no Campeonato Espanhol. Saúl e Griezmann marcaram nos 2 a 0 no Estádio Municipal de Ipurua, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17.

As duas equipes possuem um estilo de jogo bastante parecido, praticando-o de forma mais direta. Devido a essa característica, o jogo foi bastante rápido, com a bola parando poucas vezes no meio campo. A dinâmica e a velocidade do jogo deixaram o jogo bastante agradável.

Mas na primeira etapa poucas chances foram criadas. Apenas no segundo tempo em que as chances e os gols vieram. O primeiro chegou com Saúl na bola aérea e o segundo com Griezmann, em mais uma tabelinha com Gameiro.

Com a vitória, o Atlético de Madrid sobre provisoriamente ao quarto posto, com 31 pontos. Já o Eibar, se mantém com 23 pontos, na oitava colocação. Durante o meio de semana as equipes jogam pela Copa do Rei, com as partidas de volta das oitavas de final. As duas equipes já encaminharam suas classificações e devem até poupar jogadores O Atlético recebe o Las Palmas – venceu por 2 a 0 o jogo de ida – e o Eibar recebe o Osasuna – venceu por 3 a 0 em Pamplona.

Primeiro tempo acelerado, mas sem chances

Simeone, para essa partida, escalou Giménez na linha de meio campo pela primeira vez. Isso para aumentar a consistência defensiva e suprir as ausências dos lesionados Tiago e Augusto Fernández. E a presença do uruguaio ajudou na engrenagem no sistema defensivo, que saiu de campo mais uma vez sem tomar gols.

Até devido a isso, o primeiro tempo teve pouquíssima oportunidades. Foi corrido, dinâmico, mas sem grandes emoções. Tanto que a grande chance veio somente aos 24 minutos, com Adrián completando o cruzamento de Capa, mas Moyá mostrando segurança e defendendo.

Somente no final do primeiro empo que o Atlético conseguiu produzir sua primeira finalização, com Griezmann. Se a segurança defensiva estava de volta, a inoperância no ataque precisava ser alterada.

Bom início colchonero e gols aparecem

Logo nos dez primeiros minutos da segunda etapa, o Atlético criou mais do que todo o primeiro tempo. E o gol apareceu nesse período. Filipe Luis recebeu a bola em um escanteio curto e mandou na área. No primeiro pau, em impedimento, Saúl desviou e mandou para o fundo das redes.

E o Atlético seguiu melhor mesmo depois de ter marcado o gol Saúl quase ampliou no minuo seguinte, finalizando de fora da área. Mas no momento em que o Atlético controlava a partida, o Eibar quase surpreendeu. Aos 25 minutos, Pedro León perdeu um gol bastante fácil, de frente para Moyá, o meia mandou para fora.

E o Atlético não perdoou. 4 Minutos depois Griezmann tabelou com Gameiro dentro da área e marcou o segundo. Foi o primeiro gol do francês no Campeonato desde a 7ª rodada. O Eibar quase descontou no último minuto e não conseguiu arrancar algum ponto diante do Atlético.