Sevilla goleia Real Sociedad fora de casa com três de Ben Yedder e dorme na vice-liderança

Show. A torcida do Sevilla está muito feliz com a atuação do seu time neste sábado (7) pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Em um jogo simplesmente impecável, os rojiblancos golearam a Real Sociedad fora de casa por 4 a 0, com três do francês Ben Yedder, além do gol de Sarabia.

Com este resultado, o Sevilla vai dormir na segunda colocação do campeonato, chegando a 36 pontos, dois a mais que o Barcelona, que visita o Villarreal neste domingo (8), e quatro pontos atrás do Real Madrid, que tem um jogo a menos. A Sociedad caiu para a sexta colocação, estacionando nos 29 pontos.

Ambos os times retornam aos gramados no meio de semana pelas oitavas de finais da Copa do Rei. A Sociedad, que venceu a ida por 3 a 1 em casa, recebe o Villarreal na quarta-feira (11). Na quinta-feira (12), o Sevilla receberá e tentará reverter a ótima vantagem do Real Madrid, que venceu a ida por 3 a 0 no Santiago Bernabéu.

Pelo Campeonato Espanhol, a Sociedad só entra em campo na segunda-feira (16), quando visita o Málaga. Já o Sevilla fará o terceiro jogo em 12 dias contra o Real Madrid, quando recebem, mais uma vez, os merengues no domingo (15).

O começo de jogo foi muito bom e intenso pelos dois lados no Anoeta, com as duas equipes chegando bem. Willian José quase marcou bem no início, quando recebeu de costas para o gol, girou bem, finalizou bonito e a bola passou raspando a trave de Sergio Rico. Mas na primeira chance de muito perigo que teve, aos 25', o Sevilla marcou, quando Vázquez recebeu na entrada da área e finalizou para defesa de Rulli, que espalmou no pé de Ben Yedder e o francês não perdoou: 1 a 0 Sevilla.

O gol afetou bastante os donos da casa, que se perderam na partida e o Sevilla aproveitou para marcar o segundo quatro minutos depois, quando, após cruzamento, Yuri tirou mal e a bola ficou com Vázquez na entrada da área, que cabeceou para Ben Yedder. O francês recebeu com espaço na marca do pênalti, deu lindo drible em Rulli e marcou um belo gol, ampliando a vantagem dos sevillistas que foram para o intervalo com boa vantagem: 2 a 0 Sevilla.

O segundo tempo foi bem mais morno que a primeira etapa na Andaluzia. O Sevilla fazia um jogo seguro e inteligente, sem tomar muitos sustos. Além disso, quase que os visitante ampliaram logo cedo, quando Ben Yedder recebeu na esquerda e passou para Escudero, que recebeu e finalizou para a boa defesa de Rulli.

Porém, aos 28', o Sevilla chegou ao terceiro gol e aproveitando mais um erro da defesa da Sociedad, quando Elustondo, que entrou no intervalo, errou na hora de cortar, a bola ficou com Ben Yedder, que passou para Sarabia. O meia recebeu livre na área e finalizou na saída de Rulli, tranquilizando ainda mais o resultado para os visitantes: 3 a 0 Sevilla.

E no final do jogo, para finalizar uma atuação de gala, Ben Yedder apareceu mais uma vez, quando, aos 38', o francês recebeu ótimo passe na entrada da área e finalizou com perfeição, no canto de Rulli, que teve pesadelos com o atacante sevillista: 4 a 0 Sevilla. Show e grande resultado para o Sevilla.