Villarreal e Barcelona empatam no Campeonato Espanhol 2017 (1-1)

Atualiza o conteúdo

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um grande abraço.

Villarreal e Barcelona empatam em 1 a 1 pela 17° rodada do Campeonato Espanhol.

49 min: Fim de jogo!

49 min: EXPULSO! Jaume Costa comete falta em Messi, recebe o segundo amarelo e está expulso de campo

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Messi cobra falta com categoria no ângulo direito de Asenjo, e empata o jogo

41 min: No Villarreal sai Musacchio para entrada de Álvaro González

38 min: Neymar cruza mas Arda Turan cabeceia para fora

37 min: Cartão amarelo para Piqué e Rodrigo Hernández

34 min: Denis cobra escanteio na área mas zaga do Villarreal afasta

24 min: Cartão amarelo para Jaume Costa por puxar camisa de Suárez

22 min: No Barcelona sai André Gomes para entrada de Denis Suárez

11 min: Roberto Soriano manda para área e Digne afasta o perigo

4 min: GOOOOOOOOOOOOL DO VILLARREAL! Pato recebe, avança e serve Sansone que chuta cruzado para abrir o placar

0 min: Começa o segundo tempo!

45 min: Fim do primeiro tempo!

43 min: UUUUH! Neymar cobra escanteio na cabeça de Messi que obriga Asenjo a fazer grande defesa

40 min: O jogo da uma esfriada nesse fim

32 min: Pato domina pela esquerda e tenta o passe para Roberto Soriano, mas o meia não consegue dominar

22 min: Neymar recebe pela esquerda mas acaba perdendo a bola

17 min: Jogo é animado nesse começo

11 min: Pato faz boa jogada e toca para trás, e Digne chega antes de Jonathan dos Santos para fazer o corte

8 min: UUUUH! Messi serve Neymar que tenta de cavaquinha para ótima defesa de Asenjo

3 min: Iniesta faz boa jogada e finaliza, mas Asenjo fica com a bola

0 min: Começa o jogo!

Já o Villarreal está escalado com: Asenjo; Mario, Musacchio, V.Ruiz e J.Costa; Trigueros, Bruno, Jonathan e Soriano; Sansone e Pato.

O Barcelona vem a campo com: Ter Stegen; S.Roberto, Piqué, Mascherano e Digne; Sergio, A.Gomes e Iniesta; Messi, Suárez e Neymar.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Villarreal e Barcelona válido pela 17° rodada do Campeonato Espanhol. Acompanhe conosco todos os lances!

Mesmo tendo um histórico extremamente positivo contra o clube de El Madrigal, o treinador do Barcelona exaltou a força do rival: "Enfrentamos o Villarreal sabendo do nível alto de seu coletivo, ao longo do campeonato eles demonstraram muito isso. É a melhor defesa da competição. Escribá está fazendo um grande trabalho. É um Villarreal com um futebol muito compacto, com capacidade de criar muitas chances de gols por partida, combinando com um grande defesa. Vamos com a obrigação de somar os três pontos", ressaltou.

Após mais um tropeço na temporada, desta vez pela Copa do Rei diante do Athletic Bilbao, Luis Enrique elogiou o desempenho de sua equipe, mesmo com uma derrota: "O revés do meio de semana não muda nada para a partida contra o Villarreal. Tirando o resultado, eu gostei do que vi. Acredito que criamos muitas boas ocasiões de gols, tivemos grandes oportunidades. Acho que merecíamos algo melhor na partida. O rendimento estava na linha de pensamento que tivemos para aquela partida, e não iremos mudar isso", afirmou o treinador.

Sobre o revés pela Copa do Rei, Escribá viu pontos positivos: "O 3 a 1 não foi justo pelo que fizemos dentro de campo. Mas temos que aceitar. A equipe jogou bem, mas eles foram mais eficientes na frente do gol", concluiu.

"Vi a partida de ontem (5). Em San Mamés foi feito um grande trabalho por parte do Athletic, principalmente no primeiro tempo. O Barcelona sofreu riscos, e manteve sua maneira de jogar aberto. Devemos estar juntos em campo, de maneira compacta, deixando pouco espaço entre as linhas. Na teoria nós sabemos, mas não é fácil aplicar isso dentro de campo. A dificuldade é máxima, mas acredito que podemos causar dano à eles", ressaltou.

Villarreal x Barcelona ao vivo

Mesmo enfrentando um largo tabu, o comandante do Submarino Amarelo Fran Escribá demonstrou um certo otimismo em relação a partida: "É importante que tenhamos na cabeça que devemos estar sempre próximos do gol adversário. Podemos empatar em zero a zero, mas o normal é que haja gol. Temos que defender da melhor maneira possível, sempre em busca da meta adversária. Estamos capacitados para marcar gols e a ideia é ganhar", declarou na última coletiva de imprensa que antecede o jogo.

A última vitória do Villarreal sobre o Barça no El Madrigal ocorreu em 2007. Desde então foram seis vitórias do Barcelona e três empates. O número agrada ainda mais a equipe que necessita da vitória para não perder o Real Madrid de vista na liderança. O rival jogou na manhã deste sábado e goleou o Granada.

Tal como ocorreu como seu próximo adversário, o Barcelona também tropeçou fora de casa no primeiro duelo das oitavas de finais da Copa do Rei. A equipe catalã foi à Bilbau e viu o Athletic abrir uma pequena vantagem ao vencer por 2 a 1. A derrota também quebrou uma sequência de 10 vitórias do Barça, entretanto, há um outro tabu em jogo que favorece à equipe da Catalunha no confronto deste domingo.

Neste meio tempo, o duelo diante do Barcelona se torna essencial para que os comandados de Fran Escribá adentrem a zona de classificação para a próxima Uefa Champions League, já que o Atlético de Madrid ultrapassou o Villa ao vencer o Eibar fora de casa neste sábado (7).

Levando em conta todas as competições em que o Submarino disputa em sua temporada, a equipe não perdia há exatas seis partidas. Contudo, a surpreendente Real Sociedad venceu o Villarreal na partida de ida da Copa do Rei por 3 a 1, garantindo uma boa vantagem para a partida de volta que acontece na próxima quarta-feira (11).

Na Espanha não há tempo para lamentações. Poucos dias após perderem em suas respectivas partidas pela Copa do Rei, no fim da tarde deste domingo (8) Villarreal e Barcelona se enfrentam no El Madrigal, visando objetivos na parte de cima da tabela. O duelo válido pela 17ª rodada da Liga terá início às 17h45.