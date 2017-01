Em partida com chances para os dois lados, Celta vence Málaga em casa

Neste domingo (8), o Celta de Vigo recebeu o Málaga no Estádio Balaídos pela 17° rodada do Campeonato Espanhol e venceu por 3 a 1. Yago Aspas, Wass e Fontas fizeram para os celticos. Wass contra marcou para visitantes.

Com a vitória, o Celta subiu para a nona posição da competição com 24 pontos. Na próxima rodada, a equipe, novamente em casa, enfrentará o Alavés. Já o Málaga é o 13° colocado com 21 pontos e receberá a Real Sociedad na sua próxima partida em seu estádio.

Celta abre o placar cedo

Não demorou muito e o Celta de Vigo abriu o placar da partida. Aos 8 minutos, Aspas recebeu em velocidade, passou pelo goleiro Kameni e, com gol vazio, apenas empurrou para as redes. Guidetti quase ampliou na sequência, mas Llorente afastou o perigo.

Depois foi a vez de Sandro responder para o Málaga quando o atacante chutou cruzado, assustando o goleiro Rubén. De novo Sandro teve a oportunidade de empatar a partida, após cobrança de escanteio o atacante desviou a bola, mas Cabral evitou na linha do gol. No final do primeiro tempo, os malegueños chegaram e mais uma vez com o brasileiro, que bateu falta para defesa sem grandes dificuldades de Rubén.

Málaga tenta, mas não consegue empatar

O Málaga começou a segunda etapa tentando uma pressão para buscar o empate, mas quem marcou novamente foi o Celta de Vigo. Aos 15 minutos, Aspas recuperou a bola e deixou para Bongonda, que mandou para Wass arrematar para as redes. Os donos da casa chegaram ao terceiro aos 29 minutos quando, em falta ensaiada, Aspas mandou para área, Cabral desviou e a bola sobrou para Fontas marcar.

Mesmo com a placar praticamente definido, o Málaga foi para o ataque buscando diminuir a desvantagem. Os malagueños acabaram conseguindo descontar aos 41 minutos, quando Sandro cobrou falta na área e Wass desviou a bola para a própria rede.