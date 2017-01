Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa

Foto: Divulgação

Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo mais uma vez. Na tarde desta segunda-feira (9), em evento realizado em Zurique, na Suíça, o craque do Real Madrid foi eleito pela Fifa o melhor jogador do ano de 2016 e retornou ao topo do futebol superando Lionel Messi (Barcelona) e Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

A Fifa e a France Football, detentora da Bola de Ouro, não renovaram o contrato e a premiação de melhor jogador do mundo passou a ficar dividida novamente. Em dezembro, Cristiano Ronaldo venceu com sobras e conquistou a Bola de Ouro pela quarta vez na carreira.

Não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo conquista a Bola de Ouro e o prêmio da Fifa separados. Antes da unificação da premiação em 2010, o português já havia conquistado ambos em 2008, quando ainda defendia o Manchester United.

Em 2016, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do ano pela UEFA e conquistou também a Bola de Ouro. Em campo, o português foi campeão e artilheiro da Uefa Champions League e Mundial de Clubes com o Real Madrid, e campeão da Eurocopa com Portugal. Ao todo, contando os jogos por clube e seleção, foram 55 gols e 17 assistências em 57 partidas.