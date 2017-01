Meia do Astana, Nemanja Maksimovic confirma ida ao Valencia: "Foi um acordo fácil"

Foto: Sakis Savvides/AFP/Getty Images

O momento é ruim e o Valencia já encaminhou seu primeiro acerto nesta janela de inverno. Nesta segunda-feira (9), o meia sérvio Nemanja Maksimovic, do Astana, confirmou para uma rádio do seu país que chegou a um acordo com o clube espanhol, exaltando a grandeza do Valencia e dizendo que foi um acerto fácil por conta de disso.

"Valencia é um grande clube, foi fácil chegar a um acordo. Tive muitas ofertas dos melhores clubes da Europa, mas a possibilidade de começar do zero e criar um novo Valencia me deixa empolgado. O contrato com o Astana vence em seis meses e creio que o clube não terá nenhum problema com a transferência ao Valencia. Espero que em cinco ou seis dias tudo estará acertado", afirmou um empolgado Maksimovic.

Maksimovic, 21, é um jogador de bastante potencial para o futuro, principalmente por ter tido muito sucesso nas seleções de base da Sérvia. Em 2013, pela seleção sub-19, o meia participou do elenco vencedor da Eurocopa da categoria. Já em 2015, ele foi o grande astro da Sérvia vencedora do Mundial Sub-20 em 2015, quando sua seleção fez uma grande campanha e venceu o Brasil de Gabriel Jesus e Jorge na decisão por 2 a 1, com direito ao gol da vitória na prorrogação marcado pelo próprio Maksimovic.

Maksimovic disputando bola contra Gabriel Jesus na decisão do Mundial Sub-20 em 2015 (Foto: Getty Images)

Por clubes, Maksimovic vai para seu terceiro na carreira. Ele começou no modesto NK Domžale em 2013, onde se destacou e chegou ao Astana em 2015. Em dois anos no clube pelo clube do Cazaquistão foram nove gols em 54 jogos, sendo um dos importantes jogadores da equipe. A espera é ele ajudar bastante o Valencia.