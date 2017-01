Valencia fica três vezes na frente, perde pênalti e cede empate nos acréscimos para o Osasuna

Não foi desta vez que o Valencia conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira (9), fechando a 17ª rodada da liga, no estádio El Sadar, em Pamplona, os ches estiveram na frente do Osasuna por três vezes. Porém, os donos da casa aproveitaram as oportunidades e arrancaram um empate por 3 a 3 nos acréscimos, logo depois de Parejo perder um pênalti.

Entrando em campo pela primeira vez em 2017, e comandados por Voro González após o pedido de demissão do italiano Cesare Prandelli, os visitantes começaram o jogo a todo vapor. Com um minuto, o lateral-esquerdo Guilherme Siquiera cruzou para a área. De bate-pronto, na altura da marca do pênalti, Munir emendou um bonito chute no contrapé do goleiro Mario, abrindo o placar: 1 a 0.

Munir El-Hadaddi comemora o gol de abertura do placar (Foto: Divulgação/Valencia)

A resposta, no entanto, não demorou. Aos sete minutos, o volante Mario Suárez não conseguiu cortar levantamento vindo da direita, e a bola pipocou na área. Oportunista, o centroavante Oriol Riera apareceu embalado, finalizando sem nenhuma chance para Diego Alves: 1 a 1. Nos acréscimos da primeira etapa, o mesmo Riera novamente colocou a redonda no fundo da meta. Mas para o lado errado. Em cobrança de escanteio de Parejo, ele desviou e matou Mario: 2 a 1.

Os rojillos não desistiram, e, na volta do intervalo, empataram outra vez aos 17 minutos. A defesa valencianista afastou parcialmente um cruzamento, mas acertou os pés do camisa 10, Roberto Torres. O meia arrematou de primeira, e carimbou João Cancelo. Em seguida, contou com a sorte. A bola se ofereceu novamente para ele, que, de perna esquerda, acertou uma batida belíssima, deixando Diego Alves estático: 2 a 2.

Aos 28 minutos, novamente os ches passaram à frente no marcador. Aberto pela esquerda, Munir acionou o lateral Montoya na área. Com tranquilidade, o ex-jogador do Barcelona dominou, ajeitou a passada e tocou por baixo: 3 a 2. Aos 41, a equipe de Voro González teve um pênalti a favor, para matar o jogo. Mas Dani Parejo telegrafou, cobrou mal demais e facilitou para Mario, que defendeu firme no canto direito. Nos acréscimos, veio o castigo final. Finalizando bonita tabela, Carlos Clerc saiu frente a frente com Diego Alves e mandou cruzado para dar números finais ao jogo: 3 a 3.

Clerc comemora o empate dramático (Foto: Divulgação/La Liga)

Com o empate amargo, o Valencia chega aos 13 pontos na competição, somente um a frente do Sporting Gijón, primeiro time na zona de rebaixamento. Pior ainda, o Osasuna soma somente oito pontos e segura a lanterna da tabela. Na próxima rodada, os ches recebem o Espanyol às 9h (de Brasília) de domingo (15), no Mestalla. Enquanto isso, no mesmo dia, o time de Pamplona mede forças em duelo direto com o Granada, outro integrante do Z3, às 15h30, fora de casa.