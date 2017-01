Com vantagem, Atlético de Madrid recebe Las Palmas por classificação na Copa do Rei

Nesta terça-feira (10), a partir das 18h15 (de Brasília), Atlético de Madrid e Las Palmas decidem quem será o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Rei da Espanha. Com grande vantagem por ter aplicado 2 a 0 fora de casa na semana passada, os colchoneros podem até perder por um gol de diferença no estádio Vicente Calderón para garantir um lugar entre os oito melhores do torneio.

A equipe de Quique Setién precisa triunfar por três gols ou mais, a não ser que leve a melhor por dois tentos a mais, com placar a partir de 3 a 1 em diante. Se repetir o marcador da ida a seu favor, o classificado se define nas cobranças de pênalti.

Com poucos atletas disponíveis, Simeone convoca Griezmann

A atual temporada tem sido distinta para o Atlético de Madrid em relação às últimas três anteriores. Principalmente porque o técnico Diego Simeone conta com menos atletas disponíveis devido ao elevado número de lesões. Ainda em recuperação estão Augusto Fernández, Tiago e Cerci, mas Kevin Gameiro entra no grupo por conta de um gripe que o deixa de fora do jogo diante do Las Palmas.

A gripe, inclusive, não afetou só o francês recém-chegado do Sevilla. O canterano Pablo Vercellone e o preparador de goleiros da equipe também padecem do mesmo mal. A lista de desfalques é fechada pelo ganês Thomas, que já está concentrado com a seleção para a Copa Africana de Nações, que começa no próximo sábado.

Última atividade do Atleti antes da partida desta terça (Foto: Álex Marín/Atlético de Madrid)

Sendo assim, Simeone convocou Griezmann para a partida, mesmo que a eliminatória esteja extremamente favorável e que o atacante tenha viajado até Zurique nesta segunda, para a cerimônia de premiação dos melhores do mundo. ''Hoje (terça) conversaremos para ver quem começa atuando. Para nós, como clube, é um orgulho que ele esteja nesse lugar. É importantíssimo tanto para o individual como para o coletivo'', disse o comandante a respeito do camisa 7.

Na mesma linha, o técnico chamou todos os outros nomes em condições de entrar em campo, incluindo atletas das categorias de base como Keidi e Rubén Fernández. Na véspera da partida, o argentino falou também sobre o adversário. ''Vejo eles do mesmo jeito. Apesar dos diferentes jogadores, sempre mantém o jogo sobre uma mesma linha de atuações. Tratam muito bem a bola, aproveitam o jogo entre linhas. Começarão apertando porque precisam tirar a distância no placar'', analisou Simeone.

A provável escalação do Atleti deve ter Moyá; Vrsaljko, Godin, Savic e Filipe Luis; Correa (Gabi), Saúl, Koke e Gaitán; Griezmann e Fernando Torres.

Em meio à negociações de jogadores, Las Palmas busca vaga difícil

Depois de um empolgante início no Campeonato Espanhol, o rendimento do Las Palmas caiu e a equipe hoje ocupa um honroso oitavo lugar na competição de pontos corridos. Porém, o atual momento é de instabilidade. Tanto pelas atuações e resultados em campo como pelos bastidores, envolvendo saídas e chegadas de atletas na janela de verão, aberta na semana passada.

Enquanto isso, o técnico Quique Setién, que fala abertamente a respeito das transferências, declarou também que fará um rodízio no time para encarar o Atlético: ''Alguns nomes que não vêm atuando habitualmente terão oportunidade de jogar'', disse. Na mesma entrevista coletiva, concedida um dia antes do confronto no Calderón, o comandante amarillo afirmou que os jovens Tyronne e Mateo, além do argentino ''problemático'' Araujo, que se envolveu em diversas polêmicas extracampo, devem deixar o clube das Ilhas Canárias.

Las Palmas chegou em Madrid na véspera do duelo (Foto: Divulgação/Las Palmas)

Sabendo das dificuldades de buscar a ''remontada'' e repetir o feito da última temporada, quando chegou até as quartas de final da Copa do Rei, o time canário deve ter figuras como Kevin Prince Boateng, Jonathan Viera, El Zhar - autor do gol da vitória diante do Gijón no fim de semana - e Livaja no banco de reservas em Madrid.