Sevilla anuncia contratação do atacante Jovetic, ex-Internazionale

Foto: Divulgação/Sevilla FC

O Sevilla segue reforço sua equipe para o restante da temporada. Nessa terça-feira (10), o clube andaluz acertou a contratação do atacante Stevan Jovetic, que estava encostado na Internazionale de Milão.

O montenegrino de 27 anos, vem emprestado para o Sevilla até o final da temporada, com o passe fixado em em 14 milhões de euros, aproximadamente R$ 47 milhões de reais, caso o clube espanhol queira contrata-lo em definitivo.

Na atual temporada, Jovetic atuou em apenas 5 partidas, no total delas somadas tendo estado em campo apenas 67 minutos, anotando nenhum gol. Última partida com a camisa do clube italiano aconteceu em novembro de 2016, contra o Milan. O Sevilla vem tendo um grande aproveitamento ofensivo sob o comando de Jorge Sampaoli. Em 17 partidas no Campeonato Espanhol, o clube andaluz anotou 36 gols, e está na vice-liderança isolada da competição.

Jovetic iniciou sua carreira em 2006, no Partizan, da Sérvia. Após se destacar, o atacante foi contratado pela Fiorentina, da Itália, por 8 milhões de euros. No clube italiano, o montenegrino começou se destacando, ajudando o clube a chegar nas oitavas da Uuefa Champions League na temporada 2009/2010. Mas em 2011 sofreu uma grave contusão nos ligamentos do joelho, o fazendo perder quase que todo restante da temporada.

Após recuperar seu futebol, e se consolidar na Fiorentina, Jovetic acabou se transferindo em 2013 para o Manchester City da Inglaterra. Sem muitas oportunidades na terra da rainha, o atacante acabou emprestado em 2015 para a Internazionale, que acabou comprando seu passe ao final do contrato de empréstimo.